Protocolo de formação profissional entre a Câmara de Lisboa e a UCCLA

A UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa) outorgou hoje um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa, com vista à formação profissional que irá ter como beneficiários os munícipes das cidades associadas da UCCLA. O acordo foi assinado entre o Vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, e o Secretário-geral da UCCLA, Vítor Ramalho.

De entre os objectivos a prosseguir são, desde já consensualizados entre as partes, no domínio da formação profissional, os que respeitam às competências digitais (passaporte de competências) que o Departamento de Formação da Câmara Municipal de Lisboa (CML) tem vindo a desenvolver presencialmente ou por via online. Para além das competências digitais, haverá também formação nos domínios da hotelaria, turismo e na arte da execução da calçada portuguesa. O Departamento de Formação da CML garantirá a certificação profissional nos domínios das várias áreas, reconhecendo as respectivas competências.

De igual modo, a parceria agora estabelecida possibilitará, ainda, que a UCCLA possa vir a desenvolver acções que tenham como objectivo o reconhecimento da certificação escolar até ao 12.º ano, de acordo com a legislação em vigor.

Ainda no âmbito do protocolo, e sempre tendo por base o Departamento de Formação da CML, será desenvolvido um plano para a aprendizagem ao longo da vida, que integrará uma rede de parceiros numa plataforma que se denominará “Lisboa – cidade da aprendizagem”.

Estas acções de formação têm como destinatários os munícipes das cidades associadas da UCCLA. Muito brevemente serão divulgadas as informações respeitantes às candidaturas, programas e horários.