BAI DISTINGUIDO COMO EMPRESA DO ANO

O BAI – Banco Angolano de Investimentos S.A. (Sociedade Aberta) foi distinguido com o prémio de Empresa do Ano – Sector financeiro durante a 10ª edição da cerimónia dos Prémios Sirius, uma iniciativa da consultora Deloitte.

O Prémio Empresa do Ano – Sector Financeiro avalia a qualidade e alcance das estratégias e dos projectos e a qualidade, rigor e abrangência da informação publicada pelas empresas do sector financeiro angolano.

Este reconhecimento destaca igualmente o compromisso contínuo do BAI em fornecer serviços financeiros de qualidade e contribuir para o desenvolvimento económico de Angola.

Ao longo dos anos, o BAI tem sido reconhecido pela sua dedicação em oferecer soluções financeiras adaptadas às necessidades dos clientes e pelo seu papel activo no apoio ao crescimento económico do país.

O prémio de Empresa do Ano – Sector financeiro é um testemunho do reconhecimento externo do compromisso do BAI com a excelência e a inovação.

Os Prémios Sirius são uma plataforma que reconhece organizações e entidades particulares pela sua dedicação e excelência em diversas áreas.

Para o Presidente da Comissão Executiva do BAI, Luís Lélis, “o prémio é a representação do que todos os colaboradores fizeram ao longo do ano de 2023 e marca uma nova referência de exigência na actuação diária do BAI. Incumbe agora a cada um dos colaboradores do Banco fazer mais, para continuarmos a ser reconhecidos como a instituição financeira de referência em Angola. Obrigado a cada um dos colaboradores que excedeu as expectativas e aos clientes que sempre confiaram no BAI,” afirmou.