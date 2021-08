Presidente angolano nomeia Laurinda Cardoso para presidente do Tribunal Constitucional

O Presidente João Lourenço nomeou hoje a juíza conselheira e membro do Bureau Político do MPLA desde 2019 Laurinda Jacinto Prazeres Cardoso presidente do Tribunal Constitucional, por sua vez exonerada do cargo de secretária de Estado para a Administração do Território.

Uma nota da Casa Civil do Presidente da República refere que tendo o juiz presidente do Tribunal Constitucional (TC), Manuel Aragão, cessado funções e criado vacatura no cargo foi designada a juíza conselheira do Tribunal Constitucional.

Laurinda Cardoso havia sido nomeada secretária de Estado para a Administração do Território em Abril de 2020.

A vacatura no TC surge após o antigo presidente, nomeado para o cargo em 2017, ter deixado o cargo a seu pedido.

Na quinta-feira da semana passada, uma nota da Casa Civil do Presidente da República dava conta de que o pedido tinha sido aceite por João Lourenço.

O desejo de deixar as funções foi manifestado por Manuel Aragão depois deste se ter demarcado “da maioria das decisões” constantes no acórdão que aprovou a revisão constitucional, alertando para o “suicídio do Estado democrático de direito” ao admitir-se a hierarquia entre tribunais superiores.

Para Manuel Aragão, o sistema jurisdicional existente em Angola “é difuso, onde existe uma jurisdição comum encabeçada pelo Tribunal Supremo (TS) e uma jurisdição especializada (Tribunal Constitucional) e cada um destes órgãos é chamado, de acordo com a sua natureza a dar resposta às questões a eles submetido”.

Lusa