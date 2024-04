MONTENEGRO SIM, MAS LONGE DO MONTE… SUMI

O Presidente angolano, João Lourenço, anunciou hoje em Lisboa que convidou o primeiro-ministro português a efectuar uma visita oficial a Angola, “se possível já em Julho”. Luís Montenegro vai, assim, ter o raro privilégio de também ser recebido, à mesma hora e no mesmo sítio, pelo Presidente do MPLA, pelo seu homólogo (Titular do Poder Executivo) e pelo Comandante-em-Chefe das Forças Armadas.

João Lourenço fez o anúncio numa declaração à imprensa, feita no final do encontro na residência oficial do primeiro-ministro português, com Luís Montenegro.

O Presidente angolano, que se encontra em Lisboa no quadro das comemorações do 25 de Abril, disse que ele e o chefe do governo português entenderam ser “uma boa oportunidade para um primeiro encontro de trabalho”.

Nesse sentido, delegações dos dois países acertaram a realização de uma reunião da comissão mista intergovernamental em breve em Lisboa, “que vai entre outras coisas preparar a visita a Luanda do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que acaba de receber o (…) convite para a fazer nos próximos meses, se possível já no mês de Julho”.

O primeiro-ministro afirmou hoje que pretende manter a cooperação bilateral entre Portugal e Angola e “aprofundar as relações comerciais”, salientando que há muitas empresas portuguesas a actuarem em “áreas estratégicas” para Luanda.

Em declarações aos jornalistas após o encontro com o general João Lourenço, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, Luís Montenegro garantiu que a cooperação entre os dois países e povos “vai manter-se”.

“Tive ocasião de dar ao senhor Presidente de Angola uma panorâmica das nossas intenções, do Governo de Portugal, de manter este percurso de relação próxima entre os nossos governos em muitas áreas: da cultura à educação, às relações económicas, que temos todo o interesse em aprofundar”, salientou.

O chefe do executivo português disse que é intenção dos dois países realizar em Lisboa, nos próximos meses, uma reunião da Comissão Mista Intergovernamental Portugal-Angola, para “dar sequência ao programa estratégico de cooperação” e “aprofundar as relações comerciais” entre os dois países, garantindo “mais intensidade nas actividades” das empresas angolanas e portuguesas.

“Nós hoje temos muitas empresas portuguesas a actuarem em áreas prioritárias, estratégicas em Angola: no sector agro-alimentar, têxtil, farmacêutico, turístico, na construção, nas energias renováveis, em áreas tecnológicas, e temos muito interesse em continuar a trilhar esse caminho comum”, indicou.

Luís Montenegro disse que o Governo tem “todo o interesse” em consolidar essas posições “num quadro não só bilateral, mas também multilateral”.

“Desse ponto de vista, terei ocasião de continuar com o senhor Presidente João Lourenço a interagir, cooperando com Angola no quadro da relação de Angola com a União Europeia, no quadro da CPLP, das Nações Unidas e do G20, já que ambos fomos convidados pelo Brasil para poder, neste ano, precisamente participar nos trabalhos do G20”, frisou.

No passado dia 9, o Presidente angolano (não nominalmente eleito), general João Lourenço, falou hoje ao telefone com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, sobre as “perspectivas da cooperação bilateral”.

Em Março, João Lourenço já havia felicitado Luís Montenegro, em funções desde 2 de Abril, desejando-lhe “êxito” e “bom desempenho” nas novas funções.

O chefe de Estado angolano, numa curta mensagem, na ocasião, felicitou Luís Montenegro pela indigitação para o cargo na sequência da vitória obtida pela Aliança Democrática (AD) nas eleições de 10 de Março, e realçando a proximidade entre Portugal e Angola.

“Portugal e Angola, pela sua história, proximidade cultural e de consanguinidade dos seus povos, [estão] compelidos a andar sempre de mãos dadas e a trabalhar na busca das melhores soluções a favor do progresso social e do desenvolvimento económico dos nossos países”, lê-se na mensagem de João Lourenço.

Não se sabe se o general João Lourenço fez alguma alusão ao facto de, segundo ele, o MPLA ter feito em 50 anos mais por Angola do que os portugueses em 500.

Recorde-se, a propósito das relações bilaterais, que o Presidente da República de Portugal afirmou em 8 de Fevereiro de 2023 que Espanha aproximar-se de Angola “é muito bom para todos” e manifestou-se “muito feliz” pela visita do monarca espanhol, Felipe VI, à parte de Luanda à qual só têm acesso os que o MPLA considera serem angolanos puros (os seus). E se Marcelo Rebelo de Sousa acredita que o índice de bajulação e subserviência de Lisboa é suficiente para o MPLA, Luís Montenegro (apesar da sua ruralidade, no dizer de Marcelo) vai alinhar pelo mesmo diapasão.

Em declarações aos jornalistas, no antigo picadeiro real (local ideal para falar da realeza espanhola e do MPLA), junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, o chefe de Estado português rejeitou ver nessa visita uma ameaça às relações entre Portugal e Angola: “Eu acho que é muito bom sinal. Eu fico muito, muito feliz”, contrapôs.

E contrapôs muito bem. Quem melhor do que Marcelo Rebelo de Sousa para, mais uma vez, falar do MPLA sem falar dos angolanos, falar do que o seu querido amigo general João Lourenço quer que ele fale, pouco se importando – por exemplo – com os 20 milhões de pobres e das crianças que são geradas com fome, nascem com fome e morrem pouco depois com… fome.

Em breve veremos Luís Montenegro repetir Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que os portugueses têm sido, no quadro europeu, “praticamente cavaleiros andantes isolados nas relações entre a Europa e África”, seja para dar cobertura às constantes violações dos direitos humanos em Angola ou na “lusófona” Guiné Equatorial.

Espanha “avançar agora para um conhecimento maior da economia, da sociedade de outros países africanos, e grandes países africanos e potências regionais, como é o caso de Angola e para Moçambique, é muito bom para todos, muito, muito bom para todos”, considerou Marcelo Rebelo de Sousa.

Para o Presidente da República lusa, “os portugueses que lá estão e a actividade económica portuguesa que lá está, está, está bem, é fundamental e vai aumentar”. Tem razão. Basta, para isso, Portugal não falar do que não interessa ao seu amigo general João Lourenço (fome, direitos humanos, democracia, liberdade, estado de direito, Cabinda etc. etc.), mantendo sempre o rabinho entre as pernas.

No entender de Marcelo ontem e de Luís Montenegro hoje, “o haver actividade espanhola, italiana ou francesa – que houve noutros tempos, sobretudo na África Ocidental, e diminuiu – é bom, porque isso permite uma ligação entre a Europa e África que não está a funcionar em muitos casos”.

“E ao não funcionar significa que estamos a perder a grande vantagem que levou a que Portugal organizasse as duas grandes cimeiras Europa-África, com outros países europeus a acompanharem mas assim um bocadinho relutantes. A Espanha ter percebido isso é muito bom”, acrescentou.

Não admira, por isso, que Portugal defenda que é preciso “investimento e cooperação económica que crie condições para os africanos poderem viver e procurar a sua realização em África”.

Sem isso, “depois não se queixe a Europa das migrações, dos problemas de instabilidade política, militar, social que obrigam a intervenção de forças destacadas e de missões de paz europeias em África”.

De acordo com o chefe de Estado, para Portugal tem sido “difícil explicar isto” a muitos países europeus que não têm “tradição de conhecimento da realidade africana”. E Portugal tem essa tradição? Se calhar teve, mas já não tem.

E não tem porque:

Ninguém ouvirá Luís Montenegro dizer que 68% da população angolana é afectada pela pobreza, que a taxa de mortalidade infantil é das mais alta do mundo, com 250 mortes por cada 1.000 crianças? Ninguém o ouvirá dizer que apenas 38% da população angolana tem acesso a água potável e somente 44% dispõe de saneamento básico?

Ninguém ouvirá Luís Montenegro dizer que apenas um quarto da população angolana tem acesso a serviços de saúde, que, na maior parte dos casos, são de fraca qualidade. Ninguém o ouvirá dizer que 12% dos hospitais, 11% dos centros de saúde e 85% dos postos de saúde existentes no país apresentam problemas ao nível das instalações, da falta de pessoal e de carência de medicamentos.

Ninguém ouvirá Luís Montenegro dizer que 45% das crianças angolanas sofrerem de má nutrição crónica, sendo que uma em cada quatro (25%) morre antes de atingir os cinco anos. Ninguém o ouvirá dizer que, em Angola, a dependência sócio-económica a favores, privilégios e bens, ou seja, o cabritismo, é o método utilizado pelo MPLA para amordaçar os angolanos.

Ninguém ouvirá Luís Montenegro dizer que, em Angola, o acesso à boa educação, aos condomínios, ao capital accionista dos bancos e das seguradoras, aos grandes negócios, às licitações dos blocos petrolíferos, está limitado a um grupo muito restrito de famílias ligadas ao regime no poder.

Ninguém ouvirá Luís Montenegro dizer que Angola é um dos países mais corruptos do mundo e que tem 20 milhões de pobres. Dir-se-á, e até é verdade, que esse silêncio é condição “sine qua non” para cair nas graças dos donos do dono do nosso país, até porque todos sabemos que nenhum negócio se faz sem a devida autorização de João Lourenço.

Portugal consegue assim não o respeito mas a anuência do regime para as suas negociatas. Esquece-se, contudo, de algo que mais cedo ou mais tarde lhes vai sair caro: o regime não é eterno e os angolanos têm memória.