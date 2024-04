FERTILIZANTES PARA 100 MIL AGRICULTORES DO QUÉNIA

Num passo significativo para promover a segurança alimentar no Quénia, o Mecanismo Africano de Financiamento de Fertilizantes lançou um projecto que ajudará a fornecer quase 8 mil toneladas de fertilizantes a 100.000 pequenos agricultores, aumentando as colheitas e os rendimentos.

Através do seu Projecto de Financiamento de Fertilizantes para a Gestão Sustentável da Agricultura, o Mecanismo fornecerá uma garantia parcial de crédito comercial de 2 milhões de dólares e uma subvenção de 219 mil dólares à Apollo Agriculture Limited, uma empresa queniana, para facilitar as vendas de fertilizantes.

A Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento, através de uma contribuição de 10,15 milhões de dólares para o Mecanismo Africano de Financiamento de Fertilizantes, está também a apoiar o projecto, que foi lançado a 8 de Abril na capital queniana, Nairobi. Estiveram presentes no evento de lançamento representantes do Banco Africano de Desenvolvimento, que gere o Mecanismo, da Apollo Agriculture e dos governos queniano e norueguês.

Os pequenos agricultores quenianos carecem frequentemente de garantias para obter financiamento para a compra dos fertilizantes de que necessitam. O Mecanismo, ao partilhar o risco de crédito com fornecedores como a Apollo Agriculture, reforça a sua confiança para oferecer fertilizantes a crédito.

Marie Claire Kalihangabo, Coordenadora do AFFM, afirmou: “A garantia de risco de crédito também fornece financiamento directamente aos pequenos agricultores na última fase da entrega. Oferece fertilizantes, sementes certificadas, protecção das culturas e seguros contra a quebra de colheitas”.

O projecto, com a duração de dois anos, utilizará a plataforma digital da Apollo para ligar os agricultores que procuram fertilizantes e outros factores de produção a crédito a uma rede de 150 agro-comerciantes retalhistas e 800 agentes baseados nas aldeias. O mercado de fertilizantes do Quénia envolve importadores, misturadores e um programa de subsídios do governo.

Nnenna Nwabufo, Directora-Geral do Gabinete Regional do Banco Africano de Desenvolvimento para a África Oriental, afirmou: “Este apoio está em conformidade com a Estratégia Alimentar África do Banco. Assegurará o envolvimento a longo prazo do sector privado no financiamento de fertilizantes, aumentando, em última análise, a produção e a segurança alimentar no Quénia.”

Benjamin Njenga, co-fundador da Apollo Agriculture, explicou que os agricultores podem obter produtos agrícolas de alta qualidade pagando um pequeno depósito adiantado, sendo o empréstimo total devido quando o agricultor tiver colhido e vendido o produto.

“Acreditamos que uma maior e adequada utilização de fertilizantes pode ter um impacto significativo no fornecimento de alimentos e no rendimento das famílias”, afirmou Gunnar Holm, Embaixador da Noruega no Quénia, durante o lançamento.

Peter Owoko, Director de Políticas do Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Pecuário, anunciou novas iniciativas para reforçar a segurança alimentar do Quénia. “Durante as safras de 2024, o governo pretende disponibilizar até 12,5 milhões de toneladas de fertilizantes para os agricultores no âmbito do programa de subsídios”, afirmou, agradecendo ao Banco Africano de Desenvolvimento por conceder ao Quénia 67 milhões de dólares em 2022-2023 através do seu Mecanismo Africano de Produção Alimentar de Emergência.

A Apollo Agriculture já começou a implementar o Projecto de Financiamento de Fertilizantes para a Gestão Sustentável da Agricultura nos condados de Bungoma e Uasin Gishu, no Quénia, visando a produção de milho. Há grandes expectativas de que os rendimentos aumentem para a época de colheita, que começa em Setembro de 2024.

O projecto está alinhado com a Visão 2030 do Quénia, que identifica a agricultura como um dos principais motores do crescimento económico e da segurança alimentar do país.