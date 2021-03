Jovens Advogados de Língua Portuguesa homenageiam Leonor Beleza no Dia da Mulher

A Associação de Jovens Advogados de Língua Portuguesa (JALP) promove, a partir desta segunda-feira e até ao final do mês, uma série de iniciativas em torno do Dia da Mulher que se celebra no dia 8 de Março.

Sob o conceito “JALP no Feminino”, a Associação criou a Homenagem Mulher do Ano #JALPNOFEMININO, um evento anual no qual se pretende destacar e homenagear de várias formas, a título simbólico, uma personalidade feminina que se distinguindo entre todas as Mulheres por ser um exemplo de liderança, trabalho, luta pela igualdade de género entre outras qualidades femininas que possa servir de exemplo para todas as mulheres associadas da JALP e para todas as mulheres em geral.

Este ano, a Direcção da JALP decidiu, por unanimidade, homenagear Leonor Beleza, pela sua luta pela igualdade de género e pela sua carreira de inegável de longevidade e sucesso (incluindo, mas não só, ligada ao direito e à saúde) e por ser um exemplo de liderança de uma instituição sobejamente reconhecida pelo mérito das suas acções e que nestes tempos difíceis de pandemia, permaneceu em funcionamento, contribuindo, dessa forma, com todo o empenho e dedicação à causa que abraça.

O anúncio formal desta distinção, que caberá à Vice-Presidente da JALP, Márcia Martinho da Rosa, acontece na página de Facebook da Associação, no dia 8 de Março, pelas 15 horas.

Dando continuidade ao conceito #JALPNOFEMININO, ocorrerão vários eventos ao longo do ano, abordando vários temas de igualdade de género e direitos das Mulheres, como os já agendados para o dia 17 de Março, online , sob o tema “Liderança no Feminino”, e a 24 de Março, no mesmo formato, um debate em torno dos “Desafios para um Novo Futuro no Feminino”, com participações de várias juristas da Lusofonia, com a moderação de Natália Campos Costa e Nayda D’Almeida, ambas membros da Direcção da JALP.

Criada em 2020, a Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa tem como objectivo principal. apoiar, integrar e representar os jovens advogados oriundos dos países de língua oficial portuguesa, pretendendo assumir-se como um pólo agregador e voz activa e intransigente das inquietações e interesses dos seus associados. Congrega estagiários e jovens advogados em Portugal e profissionais de várias jurisdições lusófonas, como o Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Macau e Timor-Leste.