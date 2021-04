Candidaturas abertas: António Coutinho Science Awards

A 3ª edição do programa António Coutinho Science Awards, dirigido a estudantes dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), descendentes de nacionais dos PALOP residentes em Portugal, ou a estudantes e investigadores doutorados residentes nos PALOP, já tem as candidaturas abertas para duas Bolsas de Investigação e um Prémio Científico.

O Prémio Científico, que tem como objectivo reconhecer projectos inovadores e de relevância estratégica desenvolvidos por cientistas dos PALOP que fomentem colaborações internacionais, a actualização contínua de conhecimento ou promovam transferência de tecnologias, terá um prémio de 15.000 (quinze mil) euros.

Por sua vez, as bolsas de investigação seguem os valores estipulados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia para Bolsas de Investigação em Portugal para licenciados. No caso da bolsa para estudantes residentes em Portugal, serão cobertos os custos relativos a propinas de estudo e custo de investigação. No caso da bolsa para estudantes residentes nos PALOP, serão cobertos os custos relativos a uma viagem de ida e volta entre o país de residência e Portugal, custos de investigação e um curso de inglês.

Os galardoados do programa António Coutinho Science Awards são escolhidos por um júri imparcial, composto por cientistas dos PALOP e professores de gabarito internacional e por representantes das entidades parceiras.

Com elevado foco na cooperação, capacitação e desenvolvimento de investigação científica, o programa António Coutinho Science Awards, realizado em homenagem ao Professor António Coutinho, antigo Director do Instituto Gulbenkian de Ciência e impulsionador da ciência a nível nacional, é organizado pelo Instituto Gulbenkian de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian em parceria com a Fundação Merck e o Município de Oeiras.