SEM GPS… PALANCAS NEGRAS PERDEM-SE NO DUBAI

A chegada tardia da Selecção Nacional Sénior Masculino de futebol ao Estádio Shabab Al Ahly, onde jogou e empatou hoje sem golos com a similar da República Democrática do Congo (RDC), deveu-se ao facto da comitiva dos Palancas Negras se ter perdido na cidade do Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Por Geraldo José Letras

O jogo que inicialmente estava marcado para as 12:00 (hora de Angola) começou com quase duas horas de atraso, porque a comitiva dos Palancas Negras não conseguia localizar o Estádio Shabab Al Ahly, na cidade do Dubai, onde se encontra em estágio de preparação para o CAN (Campeonato Africano das Nações) que vai decorrer a partir deste mês na Costa do Marfim.

O esclarecimento foi dado pela Direcção de Comunicação, Marketing e Imagem da Federação Angolana de Futebol em meio as críticas de vários analistas desportivos e adeptos.

“A respeito do atraso de meia hora no início do jogo amistoso de preparação das selecções de Angola e da RDC para o CAN, disputado neste sábado, 6 de Janeiro, no Dubai, é de se informar que o mesmo se deveu ao facto de haver três estádios diferentes e em zonas diferentes do Dubai, com o mesmo nome e pertença do mesmo clube Shabab Al Ahli”, disse aquele departamento de informação da FAF ao justificar que recebeu “o nome do estádio, mas sem endereço”.

Os Palancas Negras que já vão no quinto empate consecutivo, voltam a jogar na próxima quarta-feira, 10 de Janeiro, contra a selecção de Bahrein, para a última partida da fase de preparação antes de medir força com a Argélia, em jogo de estreia no CAN 2023, no dia 15 deste mês, às 21 horas, em Bouaké, Costa do Marfim.