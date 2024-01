PALANCAS NEGRAS, DE ENTEADOS A FILHOS AMADOS

Diferente do Presidente da República, João Lourenço, que nada pode oferecer porque investiu todo o “kumbu” no “apupu” milionário nas Ilhas Seycheles, o Banco Keve, depois do BAI, anunciou neste domingo, 28 de Janeiro, um prémio de oito milhões de kwanzas para cada jogador da Selecção Nacional de futebol em caso de vitória contra a similar da Nigéria, na próxima sexta-feira, 2 de Fevereiro, para os quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN).

Por Geraldo José Letras

Depois de encaixar 5.000.000.00 (cinco milhões) de Kwanzas do BAI pela qualificação para os quartos-de-final da Namíbia a quem venceram, sábado, 27 de Janeiro, por expressivos 3-0, os Palancas Negras, que até então suportavam as despesas através de empréstimos contraídos pela Federação Angolana de Futebol (FAF), receberam neste domingo, 28, garantias de mais 8.000.000.00 (oito milhões) de Kwanzas do Banco Keve em caso de vitória sobre a Nigéria na sexta-feira, 2 de Fevereiro, para os quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN) 2023 que decorre na Costa do Marfim até ao próximo dia 11.

“Vamos juntos ao ritmo da bola com a nossa Selecção. Anunciamos aqui o compromisso de brindar com Kwanzas 5.000 000,00 (cinco milhões de kwanzas) por jogador e membro da equipa técnica, em caso de vitória e passarmos para os quartos de finais. Depositamos a confiança na nossa Selecção de Futebol, que nos tem brindado com bons jogos e vitórias.

Força Palancas!”, ouve-se num áudio a que a TV 8 teve acesso e o caro leitor poderá acompanhar nos serviços de notícias deste órgão da rede 8 através do YouTube no canal TV 8.

A garantia de prémios à comitiva dos Palancas Negras não param de chegar. Uma nota negativa avançada por analistas desportivos é o facto de instituições públicas e privadas, bem como personalidades em nome pessoal estarem a ligar directamente para os jogadores para “vender sonhos”.

“Garantam prémios aos jogadores e a comitiva dos Palancas Negras ligando para a Federação Angolana de futebol (FAF), não aos atletas que devem manter os níveis de concentração para o próximo desafio diante da Nigéria, candidata ao título do CAN. Haja ética!”, aconselham.

No prosseguimento dos oitavos-de-final, a surpreendente selecção da Guiné Equatorial que vinha protagonizando participação na maior montra do futebol africano desde a fase de grupos, somando sete pontos, fruto de duas vitórias e um empate em três jogos, foi hoje eliminada pela similar da Guiné Conacri, por 1-0, em jogo decisivo dos oitavos-de-final do CAN da Costa do Marfim 2023.