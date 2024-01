“GUERRA” NOS BALNEÁRIOS DOS PALANCAS NEGRAS

Depois de Lóide Augusto ter abandonado a concentração do conjunto nacional que participa no CAN da Costa do Marfim, nesta segunda-feira, 22 de Janeiro, mais um jogador abandonou o conjunto dos Palancas Negras envolvidos em dificuldades financeiras por alegada insatisfação administrativa.

Por Geraldo José Letras

A alegada insatisfação administrativa estará na base de Beny Mukende ter abandonado nesta segunda-feira, 22 de Janeiro, a comitiva da Selecção Nacional de Futebol que participa no CAN (Campeonato Africano das Nações) que decorre na Costa do Marfim até ao próximo dia 11 de Fevereiro.

A mesma razão, segundo fontes da secção Desportiva do Folha 8, estará na base da saída forçada de Lóide Augusto que só participou no desafio da primeira jornada da fase de grupos em que os Palancas Negras empataram a uma bola com a Argélia.

Em reacção ao segundo caso confirmado até ao momento de atletas a abandonar o conjunto nacional na Costa do Marfim, muitos são os adeptos angolanos que exigem explicações imediatas da Federação Angolana de Futebol (FAF), para que se ganhe conhecimento do ambiente que se está a viver nos balneários da “selecção de todos nós”.

Para Aureliano Pires, “isso é uma autêntica falta de respeito ao treinador e ao grupo”.

“Sinceramente o sentimento de vedeta é falso. O estrelato vai estragar a carreira de muitos dos nossos jogadores. Na maioria é devido à agitação dos seus empresários”, reagiu o adepto que acrescenta, “Sebastien Haller, Pantsill, Fegouli, iñaki wiliamy, Slimane e tantos outros craques com carreiras consolidadas não são titulares em suas selecções mas não abandonam as suas selecções, são verdadeiros patriotas e são humildes! Sebastien mesmo não sendo titular e com a decisão de vir ao CAN, foi preterido pelo técnico do Borussia nos últimos encontros da bundesliga, mas continua de pedra e cal na sua selecção. O BENY é titular no Casa Pia, OK!, mas sabemos que ainda é um jogador em construção, tem apenas 21 anos e essa chamada para o CAN tem muito haver com o ganhar experiência e ter noção do ambiente do tipo de competição e convívio com o grupo de trabalho, o show já fez o seu nome na selecção, o BENY precisa fazer e a confiança do treinador não vem do dia para noite! É triste o comportamento dos nossos jovens jogadores assim não vão longe! Não têm o hábito de respeitar o processo! Até Akwá no seu primeiro CN não era titular e hoje é o melhor marcador da história da selecção”.

Em declarações anteriores, o Presidente da Federação Angolana de Futebol (FAF), Artur de Almeida, revelou que para gerir o estágio de 10 dias no Dubai (Emirados Árabes Unidos), alojamento em Bouaké, Costa do Marfim e deslocação da comitiva dos Palancas Negras e equipa técnica aos estádios tem recorrido a empréstimos.

“Acredito que as pessoas não têm noção dos sacrifícios que a direcção da FAF se submeteu para a preparação dos Palancas Negras na prova”, explicou.

Angola vai defrontar o Burkina Faso às 21h00 desta terça-feira, 23, para garantir a sua qualificação para os oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações. E o órgão reitor da modalidade já assumiu dificuldades financeiras para deslocar o conjunto nacional de Bouaké para Kamoussukro, região onde se encontra o Estádio Charles Konan Banny.

Inserida no grupo D, Angola soma quatro pontos na liderança, os mesmos pontos do Burkina Faso na segunda posição, na terceira posição do grupo está a Argélia com dois pontos, sem qualquer ponto está a Mauritânia que matematicamente já não tem chances de se qualificar para os oitavos-de-final.