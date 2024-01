PALANCAS NEGRAS JÁ ESTÃO NOS OITAVOS DE FINAL

A Selecção Nacional de Futebol qualificou-se nesta terça-feira, 23 de Janeiro, para os oitavos de final ao vencer a similar do Burkina Faso por 2-0 na fase de grupos do Campeonato Africano das Nações (CAN).

Por Geraldo José Letras

Angola que nunca venceu dois jogos numa fase de grupos do Campeonato Africano das Nações (CAN) conseguiu superar a sua melhor pontuação de 2008 e 2010 de 5 para 7 pontos.

Com a vitória de 2-0 nesta terça-feira sobre o Burkina Faso, Angola terminou invicta na liderança do grupo D com 7 pontos e garantiu a qualificação directa para os oitavos de final do Campeonato Africano das Nações (CAN) 2023 que se realiza na Costa do Marfim.

Diante do Burkina Faso garantiram a vitória dos Palancas Negras, Mabululu ao aproveitar de cabeça uma assistência do capitão e maestro das transições de bola de Fredy, aos 36 minutos na cobrança de uma falta ao estilo de livre directo para a baliza adversária onde Zine aos 90+3′ fechou as contas na segunda parte do encontro no remate da bola de recarga que o guarda-redes dos Garanhões não soube agarrar de primeira.

Os comandados de Pedro Gonçalves voltam a Bouaké, palco dos jogos dos oitavos de final para defrontar sábado, 27, às 18 horas um dos terceiros melhores colocados dos grupos E – que faz disputar nesta quarta-feira, 24, as seguintes partidas: Mali vs Namíbia e África do sul vs Tunísia – e F – que faz igualmente disputar a última jornada nesta quarta-feira o Zâmbia vs Marrocos e República Democrática do Congo vs Tanzânia.

Classificação dos grupos E e F de onde sairá nesta quarta-feira o adversário de Angola:

Grupo E: 1º Mali – 4 pontos; 2º África do Sul – 3; 3º Namíbia – 3 pts e 4º Tunísia – 1 ponto.

Grupo F: 1º Marrocos – 4 pontos; 2º República Democrática do Congo – 2 pontos; 3º Zâmbia – 2 pontos e 4º Tanzânia – 1 ponto.

Ainda para o grupo D jogaram nesta terça-feira, 23, Mauritânia vs Argélia. Os mauritanos mandaram para casa os argelinos ao vence-los por 1-0, assumindo a terceira posição na classificação geral do grupo com 3 pontos contra 2 dos inicialmente tidos como candidatos ao título do Campeonato Africano das Nações (CAN) que decorre na Costa do Marfim até ao dia 11 de Fevereiro.

Entre as selecções já apuradas directamente para os oitavos de final do CAN 2023 estão Cabo Verde, Senegal, Guiné Equatorial, Nigéria, Egipto, Marrocos, Camarões, Angola e Burkina Faso, restando apenas 7 vagas disponíveis.