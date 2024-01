PONTE SOBRE O RIO KUINAVO PRESTES A DESABAR

A ponte sobre o Rio Kuinavo, única via que facilita a circulação de pessoas e bens entre as comunas de Libongue e Kutenda, no município de Chicomba, província da Huíla está em estado acelerado de desabamento, para desespero da população.

Construída em 2011 pela ex-administradora Municipal de Chicomba, Lúcia Francisca, para acudir ao grito de socorro dos habitantes que eram obrigados a dar a volta nos municípios de Caconda ou Matala para chegar as comunas do Libongue e Kutenda, a ponte sobre o Rio Kuinavo, encontra-se em estado acelerado de desabamento.

Em declarações ao Folha 8, os habitantes clamam pela intervenção urgente do Governador Provincial da Huíla, porque “a actual Administradora Municipal, Dina Berner Domingos, não ouve as vozes das pessoas conhecedoras do que é importante e do que é essencial e emergencial”.

“Esta ponte se desabar, vamos voltar às condições de 2010. Esta ponte é a única via na direcção destas duas comunas”, disse Sampaio Mucanda.

O Folha 8 tudo tem feito para contactar a Administradora Municipal de Chicomba, Dina Berner Domingos, para que tranquilize a população com garantias de trabalhos de requalificação daquela infra-estrutura, mas sem sucesso.