REAJUSTES NAS FORÇAS ARMADAS E POLICIAIS

O Presidente da República, João Lourenço, nos termos da Constituição, apoiado na Lei dos Postos e Distintivos da Polícia Nacional e da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas, depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional, exonerou dos seus cargos vários Oficiais Comissários da Polícia Nacional, Oficiais Generais e Almirantes e Oficiais Comissários do Serviço de Investigação Criminal.

No mesmo processo, o Presidente da República nomeou Oficiais Comissários da Polícia Nacional, Oficiais Comissários do Serviço de Investigação Criminal e Oficiais Generais e Almirantes, tendo também decretado a promoção de Oficiais Comissários e Oficiais Superiores da Polícia Nacional e a passagem à reforma de Oficiais Comissários da Polícia Nacional, entre outros actos ligados às carreiras militares.

Foram movimentados dezenas de quadros da Polícia Nacional, do Serviço de Investigação Criminal e das Forças Armadas Angolanas, constando os seus nomes e correspondentes acções transcritos em Diário da República.

Entre os destaques dos nomeados, figura o Tenente-general Dinis Segunda Lucama, nomeado como Chefe de Estado-Maior do Exército.

Os tenentes-generais António José Neto, passa a comandante da Região Militar Norte; Remígio do Espírito Santo a comandante da Região Militar Sudeste; tendo sido exonerado o comissário bombeiro principal Bensau Mateus, do cargo de comandante do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros do Ministério do Interior.

Foram também nomeados oficiais comissários do Serviço de Investigação Criminal (SIC), casos dos comissários de Investigação Criminal José Carlos de Barros Gomes, para o cargo de director de Identificação e Cadastro do Serviço de Investigação Criminal do Ministério do Interior; Rufino Mário Zangui (director de Combate ao Narcotráfico do Serviço de Investigação Criminal do Ministério do Interior) e Armando Domingos Capapa Agostinho (director de Combate aos Crimes de Fraudes Financeiros e Fiscais do SIC do Ministério do Interior).