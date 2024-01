COVEIROS DO CEMITÉRIO DA FUNDA ESTÃO A ROUBAR CAIXÕES

Os coveiros do Cemitério Comunal da Funda, município de Cacuaco, estão a vandalizar as campas para roubar caixões de cadáveres recém enterrados.

Nesta quinta-feira, 4 de Janeiro, o Folha 8 e TV 8 flagraram em companhia de populares revoltados com a situação, um dos coveiros do Cemitério Comunal da Funda, por volta das 12 horas, munido de uma pá a escavar uma campa para retirar o cadáver do caixão.

Sem palavras para se justificar, o coveiro alegava que não se tratava de cadáver, “é lixo, não estão a ver?”, gritava para escapar da fúria da população que exigiam explicações.

Depois de roubados, os caixões são higienizados e revendidos.

Em meio a revolta dos populares contra os coveiros, a Polícia Nacional foi obrigada a intervir.

Contactada pelo Folha 8, a Direcção do Cemitério Comunal da Funda fechou-se no silêncio dos gabinetes.

Geraldo José Letras