SIC PRENDE MULHERES POR ADULTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ALIMENTARES

Agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC), afectos à província de Cabinda, prenderam recentemente no interior de uma residência, no bairro 1° de Maio, duas mulheres identificadas como Juliana Paca Gimbe, de 46 anos de idade, e Gertrudes Filomena Matéria, de 58 anos de idade, pela prática do crime de adulteração de substâncias alimentares.

Por Domingos Miúdo

A detenção das mesmas, em flagrante, aconteceu quando elas adulteravam substâncias alimentares em embalagens de garrafas plásticas de 35 mililitros de diversos sabores de sumo Viva em pacotes pequenos de 1,5 litros, para assim comercializarem de forma ambulatória em todas artérias da cidade de Cabinda.

As detidas confessaram as actividade ilícitas em que são acusadas, e explicaram que a aquisição das garrafas era fruto da recolha em diversas lixeiras daquela circunscrição mais a norte do país. Após lavadas, eram usadas para o fim de embalagem.

Fontes consultadas pelo Folha 8 fazem saber que, em posse das acusadas foram encontradas, de forma embalada, mais de 1.234 garrafas de plásticos com sumo e 711 garrafas de água, bem como 10 sacos de 50kg cheios de vasilhames de garrafas de água e sumo.

O local onde elas foram detidas é o ponto de recolha para revenda do referido produto em toda província de Cabinda.