FOLHA 8 IMPEDIDO DE COBRIR JOGO DA SELECÇÃO

O jornalista do Folha 8 foram, nesta sexta-feira, impedido de cobrir o jogo da selecção nacional de futebol sénior com a congénere da Eswatini, no estádio 11 de Novembro, partida da 3ª jornada a contar para o apuramento ao Mundial de 2026.

Por Domingos Miúdo

A relógio marcava 15 horas e 51 minutos quando o Folha 8 marcou presença no 11 de Novembro para, mais uma vez, servir o país, contudo, por ordens superiores, foi-lhe negada a entrada na arena, onde quis testemunhar e reportar as bravuras dos Palancas Negras.

Ainda que devidamente identificado, com o passe e colete de serviço, o repórter deste jornal independente e livre, por mais favores e súplicas que pedisse e fizesse, não conseguiu entrar pela porta da imprensa.

Teve, por isso, que escutar e entoar o hino da nação do lado de fora do recinto, o que pasmou também adeptos que ali ainda agitavam o pátio, questionando-se sobre o porquê de um indivíduo da imprensa, devidamente equipado, ser interditado. A resposta é simples: é o Folha 8.

Como obstruções às quais este órgão já está habituado a sofrer, mas sem nunca baixar a cabeça, foi preciso não agir com emoção, pois a razão é a bússola que conduz o Folha 8, esperou-se, calmamente, pela complacência daqueles que nunca a tiveram. Era ver se baixassem a guarda, enquanto, mais uma vez, lamentava-se a fraca organização da FAF e do MINJUD. Poucos bilhetes, pois, não foram suficientes para atender à demanda, dado a isso, resultou na invasão do público ao principal portão do estádio, permitindo a entrada de muitos gratuitamente. Na verdade, as pessoas esperavam que o governo percebesse que jogos dessa magnitude, às vezes, devem ser de entradas grátis, pelo menos na área normal, para que o público possa lotar o estádio por uma única missão: apoiar Angola. Que fique o recado para o jogo de terça-feira, 11.06, diante dos Leões Indomáveis.

“Governo angolano deve disponibilizar autocarros quando se tem um jogo destes no país, e não disponibilizar só quando tem as suas actividades do MPLA”, disse um dos que aí estava.

Entretanto, muitos escolheram ovacionar a UNITA. O partido do Galo Negro marcou presença no jogo na voz do público. O que custou ao cidadão que estava devidamente identificado com as cores da UNITA a punição imediata da polícia partidária.

Só foi possível fotografar isso, porque depois de tantas insistências e corre-corres, sob o refúgio de um colega de profissão, mas de outro órgão, e sob a benevolência de uma senhora, que, certamente, nada tem a ver ou nada soube sobre as ordens caídas do céu, permitiu a entrada do Folha 8, numa zona em que nada tinha a ver com a imprensa.

Mais uma vez, Folha 8 provou que se for para cair, cairá de pé. As pedras que lhe são direccionadas não servem para o destruir, mas para o ajudar a construir o seu castelo.