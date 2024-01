DE TXICUTA A LÔVUA… SÓ DE BÓIA

O mau estado da única via que permite a ligação entre a regedoria de Txicuta e a sede municipal do Lôvua, província da Lunda-Norte, deixa irritado a população local que tem estado a enfrentar dificuldades na circulação.

Devido ao mau estado da única via que permite a ligação entre Txicuta e Lôvua, a população tem recorrido, todos os dias, à travessia do rio com o recurso a bóias.

Com a chuva, a correnteza das águas do rio Chicapa, que divide os municípios de Lôvua e Chitato, tem exposto os habitantes aos riscos de afogamento e perda dos seus bens.

Diante da situação, os munícipes clamam pela intervenção urgente da via pelas autoridades de Lôvua que já dominam a realidade da via.

A reportagem Folha 8 sabe que o Administrador Municipal do Lôvua, António Mussumari, esteve recentemente na localidade em visita de dois dias para constatar a realidade no terreno.

Na ocasião, o governante manteve encontros separados com as autoridades tradicionais e entidades religiosas, juventude e comerciantes, mas sem deixar garantias para a população aos quais pediu colaboração para uma alternativa que possa permitir a circulação de pessoas e bens.

