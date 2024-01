CARTA ABERTA A WILLIAM TONET

«Hoje estive a ver/ouvir o William Tonet. Concordo com muito do que diz, especialmente sobre Angola, mas também discordo de algumas das opiniões. Ele parece estar bastante obcecado contra os Estados Unidos (que não são um mar de virtudes). Todavia, como cidadão, tenho de reconhecer que, em todo o mundo, não existe um país que apoie tanto as crianças e os idosos, como acontece aqui. Aqui há pobreza mas existem programas sociais para tentar minorar esse problema social.

Por José Filipe Rodrigues (*)

“A presidente da Câmara de Boston arranjou instalações para albergar e alimentar os Sem Abrigo. Quando os Sem Abrigo sabem que os querem alojar fogem e procuram instalar as tendas noutros locais (muitos deles com problemas psicológicos e psiquiátricos).”

Os povos libertam-se, não devem estar à espera de um paternalismo balofo para serem libertados. É assim que está a acontecer no Vietname, com alguns negócios com a China e, sobretudo, negociando com os Estados Unidos. O Vietname tem, neste momento, o melhor sistema de Ensino/Educação em todo o mundo e envia estudantes para frequentarem universidades nos EUA. Foi assim que aconteceu com a Alemanha, o Japão… a Coreia do Sul. É assim que a Índia pretende que aconteça.

A China empresta dinheiro a países africanos, sabendo que não podem pagar o fiado, e depois apodera-se de infra-estruturas desses países para controlar a economia e instalar bases militares. “Os EUA são o diabo e a China é a Nossa Senhora das Virtudes”. A Rússia, através do grupo Wagner, está a organizar golpes de estado em África e é “tão altruísta” que só quer 25% das receitas dos recursos desses países.

Nos acordos de Angola com os EUA não me apercebi de negociações para melhorar o sistema de ensino universitário em Angola. Não me refiro a enviar estudantes angolanos para os EUA, quero dizer melhorar o sistema em Angola. Portugal estabeleceu acordos com as melhores universidades dos EUA (que têm 8/10 melhores universidades do mundo) com o objectivo de facilitar melhorias no sistema de ensino universitário em Portugal.

Quem tem de decidir o futuro dos angolanos são os angolanos, não o embaixador dos EUA em Angola, os EUA, a China ou a Rússia.

Ao passar a entrevista com o Coronel americano na TV do F8 (https://www.youtube.com/watch?v=Ktgu8T5wJEA), o William fez propaganda grátis ao Donald Trump. O Coronel americano, de extrema direita, esqueceu-se de dizer que Bill Clinton, Democrata, em cooperação com o Partido Republicano, levantou a economia dos EUA e quando abandonou o cargo deixou um saldo muito positivo na Economia. O Coronel americano, de extrema direita, esqueceu-se de dizer que Obama conseguiu controlar a crise económica nos EUA, provocada pelo Partido Republicano, e implementou as condições para a criação de 16 milhões de empregos. O Coronel americano, de extrema direita, esqueceu-se de dizer que Joe Biden, após a situação do Covid, facilitou as condições para a criação de mais de 13 milhões de empregos. O Coronel americano, de extrema direita, esqueceu-se de dizer que antes da história da NATO, o principal motivo para o Putin invadir a Ucrânia foi evitar que a Ucrânia entrasse na União Europeia. (Essa foi uma tese que investiguei e apresentei, há quase 20 anos, durante o meu Mestrado numa Universidade de Boston, estabelecendo o paralelo entre a Ucrânia e a Lituânia)

Importa dizer ao William Tonet, pessoa que admiro em vários aspectos na maneira de pensar mas com quem discordo noutros aspectos, que o actual governo dos EUA não repudia o Obamacare, promove o Obamacare e o Obamacare não é um sistema de saúde público, é privado, subsidiado pelo Estado. O Obamacare teve o seu início no Estado de Massachusetts, com um governador Republicano apoiado por senadores estaduais Democratas.

Haveria muito mais para apoiar e para discordar do William Tonet.

Bem, agora uma palavra ao meu caro e velho amigo Orlando Castro. Não me alongo mais porque amanhã é dia de trabalho e tenho que ir preparar as minhas sessões terapêuticas que terei com crianças do Ensino Especial. (Ainda te recordas da minha crítica à propaganda parasitária que foi efectuada em nome do Ensino Especial em Angola por dirigentes do MPLA? Aqui o Ensino Especial está protegido por leis federais e não é motivo para ser usado em campanhas eleitorais ou em campanhas partidárias de promoção pessoal – como tentou fazer a primeira dama de Angola mas agora parece sofrer de amnésia.)»