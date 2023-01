Altino dos Santos é o novo Chefe do Estado-Maior General das FAA

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou hoje, sexta-feira, o general de Aviação Altino Carlos José dos Santos para o cargo de Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas.

Em decreto anterior, o Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas (FAA) exonerou o general Altino Carlos José dos Santos do cargo de comandante da Força Aérea Nacional (FAN).

Altino dos Santos substitui o general de Exército António Egídio de Sousa e Santos, exonerado hoje do cargo pelo Presidente da República, no âmbito das suas prerrogativas constitucionais e ouvido o Conselho de Segurança Nacional.

Segundo uma nota da Secretaria de Imprensa do Presidente da República, o Chefe de Estado também exonerou o general José Luís Caetano Higino de Sousa do cargo de director-geral do Serviço de Inteligência Externa, tendo sido substituído por Matias Bertino Matondo.

João Lourenço exonerou igualmente o tenente-general Artur Santos Vinama do cargo de conselheiro do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolana, e nomeou-o Chefe do Estado-Maior General adjunto para a Área Operacional e Desenvolvimento.

O Comandante-em-Chefe nomeou ainda o general Adão Adriano António para o cargo de presidente do Conselho Superior de Disciplina Militar do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas.

Foram também nomeados o general João Serafim Kiteculo para o cargo de comandante do Exército e o tenente-general João Cruz da Fonseca como 2º comandante do Exército.

O general Virgínio António da Cunha Pinto é o novo comandante da Força Aérea Nacional e o seu adjunto é o tenente-general Emanuel Mendes Vasconcelos, enquanto o vice-almirante Noé Rodrigues João Magalhães é 2º comandante da Marinha de Guerra Angolana.

O general Sequeira João Lourenço foi nomeado chefe adjunto da Casa Militar do Presidente da República.