«POR UMA ANGOLA MAIS DEMOCRÁTICA»

Sob a presidência de Adalberto Costa Júnior, Presidente da UNITA, teve lugar a 3 de Junho de 2026, no Complexo Jonas Malheiro Savimbi, em Viana, Luanda, a III Reunião Ordinária do Comité Permanente da Comissão Política, para analisar a situação interna do partido, a situação geral do país bem como as repercussões do contexto mundial sobre Angola.

Eis, na íntegra, o respectivo comunicado: «O Comité Permanente da Comissão Política tomou conhecimento do crescimento do Partido pelo País, apesar de vários constrangimentos.

O Comité Permanente da Comissão Política condena veementemente os actos de intolerância política que se verificam em vários pontos do País.

O Comité Permanente da Comissão Política saudou o 31 de Maio, data que marca o 35º aniversário dos Acordos de Paz para Angola, também conhecidos por Acordos de Bicesse, que deram origem à 2ª República, como Estado Democrático e de Direito.

O Comité Permanente da Comissão Política acolheu com satisfação o amplo debate sobre os conteúdos do Pacto para a Estabilidade e Reconciliação Nacional, facto que faz dele o documento da actualidade.

O Comité Permanente da Comissão Política discutiu e aprovou por unanimidade o Relatório de Actividades do Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política referente aos meses de Março, Abril e Maio de 2026.

O Comité Permanente da Comissão Política aprovou, de igual modo, o Relatório e Contas referente aos meses de Janeiro a Março de 2026. Outrossim, debateu e aprovou o Plano de Actividades dos meses de Junho, Julho e Agosto de 2026.

Não obstante a subida do preço do barril de petróleo no mercado internacional, o Comité Permanente da Comissão Política exprime grande preocupação em relação ao agravamento da crise social e apela o Executivo a tomar medidas para diminuir o sofrimento das populações.

Diante da subida do preço do barril de petróleo, o Comité Permanente da Comissão política insta o Executivo angolano a preparar e submeter à Assembleia Nacional o Orçamento rectificativo para o exercício de 2026.

O Comité Permanente da Comissão Política exprime grande preocupação em relação à escassez de combustíveis que se verifica em todo País. Insta o Governo para prestar esclarecimento sobre a situação e a tomada de medidas com vista à reposição do seu fornecimento regular.

O Comité Permanente da Comissão Política lamenta, profundamente, o estado de insegurança em que os angolanos se encontram, traduzindo-se, infelizmente, afectados pelas enxurradas ocorridas na Província de Benguela e o tratamento indigno aos sinistrados. Outrossim, lamenta também as vítimas do desabamento da mina artesanal de ouro na Província do Bengo e endereça às famílias enlutadas as mais sentidas condolências.

O Comité Permanente da Comissão Política presta singela homenagem à vida e obra de Dom Zacarias Kamwenho, Arcebispo Emérito da Arquidiocese do Lubango e endereça à família enlutada e à Igreja Católica os mais profundos sentimentos de pesar.

O Comité Permanente da Comissão Política manifesta sérias reservas em relação ao último censo realizado em Angola pelo facto de vários cidadãos durante o processo de levantamento de dados não terem sido visitados e registados, pondo em causa a credibilidade dos resultados finais do processo censitário.

O Comité Permanente verificou com preocupação a incapacidade de atribuição de bilhetes de identidade aos cidadãos, documento principal para o exercício de voto.

O Comité Permanente da Comissão Política reitera o seu total engajamento na luta por uma Angola mais democrática, em que os cidadãos se sintam verdadeiramente realizados do ponto de vista político, económico e social.»

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