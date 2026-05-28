POLÍCIA “ATACA” EXPLORAÇÃO ILEGAL DE OURO

Mais de 200 pessoas foram detidas numa operação policial na província angolana do Bengo, onde morreram 28 garimpeiros devido ao desabamento de uma mina.

Em causa está um acidente, a 23 deste mês, após o colapso de uma mina artesanal ilegal de ouro, localizada na comuna de Canacassala, município de Nambuangongo, província do Bengo.

Segundo o porta-voz do Ministério do Interior na província do Bengo, a “Operação Fio de Ouro 2” nos municípios de Ambriz, Nambuangongo e Muxaluando resultou na detenção de 209 pessoas, entre as quais 40 estrangeiros, maioritariamente cidadãos da vizinha República Democrática do Congo, em situação migratória ilegal.

“Foram desmanteladas várias áreas, foram também apreendidos vários meios, que serviam de apoio para extração e exploração ilegal de minério estratégico do tipo ouro”, disse o superintendente-chefe Gaspar Inácio.

A Polícia apreendeu três viaturas, sete motorizadas, 18 moto-bombas, 35 pás e uma caçadeira de fabrico artesanal.

Nesta província produzem-se, além dos recursos minerais, produtos agrícolas em quantidade e qualidade.

A disponibilidade de água, as terras férteis e a proximidade a Luanda — onde se encontram os principais mercados de Angola — fazem do Bengo uma das províncias angolanas com maior vocação agrícola. Mas os jovens preferem o brilho do ouro à vida dura do cultivo da banana e da mandioca.

Joy Carlito, natural de Canacassala, perdeu dois irmãos e recorda que o passa-palavra era de que aquela mina “estava a pipocar” — e foi esse rumor que atraiu os jovens locais.

“Só chegaram e entraram”, prontos a trabalhar. Alguns, quando chegaram, às seis da manhã, “encontraram aquilo já desabado com os nossos irmãos dentro do túnel” — foram eles os primeiros socorristas e conseguiram salvar quatro garimpeiros, entretanto já fora de perigo.

Joy concorda que a atracção tem a ver com a falta de emprego e de perspetivas: os jovens que não se resignam a ser camponeses armam-se de picaretas e enxadas e preferem arriscar a sorte.

Alguns encontram ouro e têm compradores mesmo na mina, conseguindo comprar motorizadas, construir as suas casas “e aguentar a sua família”. Outros perdem a vida.

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