CRÉDITO BRUTO À ECONOMIA CRESCEU 15,6%

O crédito bruto ao sector não financeiro em Angola cresceu 15,6% em Abril para nove biliões de kwanzas (8,33 mil milhões de euros), face ao período homólogo, anunciou o Banco Nacional de Angola (BNA).

Segundo a nota de informação estatística sobre o crédito, disponibilizada pelo BNA, o setor privado concentrou 84,1% do total, com um “stock” de 7,3 biliões de kwanzas (6,8 mil milhões de euros), um aumento de 959 mil milhões de kwanzas (898 milhões de euros), ou seja, 15,1% face a abril de 2025.

O endividamento do sector público não financeiro totalizou 1,4 biliões de kwanzas (1,3 mil milhões de euros), dos quais 65,8% referentes à administração pública e 34,2% às empresas públicas.

Por sua vez, o endividamento do setor privado (empresas privadas e particulares) registou um aumento de 773,7 mil milhões de kwanzas (725 milhões de euros), ao passar de 6,8 biliões de kwanzas (6,3 mil milhões de euros) em abril para 7,6 biliões de kwanzas (7,1 mil milhões de euros) em abril de 2026.

O crédito ao sector real da economia, nesse período, totalizou 1,8 biliões de kwanzas (1,6 mil milhões de euros), um aumento de 17,9%, impulsionado principalmente pela indústria extractiva, seguida da indústria transformadora e da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca.

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