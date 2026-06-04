MAIS POBRES (E MAIS POBRES), MAIS RICOS (E MAIS RICOS)

O número de multimilionários no mundo, em dólares, aumentou 7,9% em 2025, atingindo os 25,3 milhões, com o seu património a crescer 8,7%, graças ao bom desempenho dos mercados bolsistas e ao setor da inteligência artificial (IA).

A consultora CapGemini publicou esta quinta-feira um relatório no qual indica que esse património atingiu um recorde de 98,3 mil milhões de euros em 2025, o maior aumento anual registado desde 2018.

Foram os ultra-ricos (aqueles com um património líquido superior a 30 milhões de dólares) que mais viram o seu património aumentar, com um crescimento de 9,4%. São já cerca de 250 mil. O património dos 1% mais ricos representou 34,8% do total dos multimilionários.

Por áreas geográficas, o maior aumento de ricos em termos relativos registou-se na região Ásia-Pacífico, 9,4%, enquanto a expansão do seu património foi de 10,5%. Os países com mais novos milionários nessa região em 2025 foram o Japão (436 mil) e a China (154 mil).

Na América do Norte, o número de particulares milionários cresceu 9,1%, impulsionado sobretudo pelos Estados Unidos da América, onde no ano passado surgiram 736 mil novos milionários. Foi o maior aumento em números absolutos a nível mundial. Os EUA voltaram a ser, de longe, o país com mais milionários, num total de 8,7 milhões.

Na Europa, o aumento deste grupo de afortunados ascendeu a 6,5%, após ter registado um recuo em 2024. Verificaram-se aumentos significativos no Luxemburgo (13,5%) e na Alemanha (11,1%). Os aumentos foram muito mais moderados em França (2,7%) e no Reino Unido (2,6%).

Por seu turno, na América Latina, a incerteza comercial continuou a pesar na evolução dos patrimónios financeiros, o que se traduziu num aumento do número de milionários de apenas 0,3%.

No entanto, o México destacou-se um pouco dessa tendência, com um aumento de 1,8% no número de ricos e de 5,4% no seu património.

Já em África, o aumento do número de particulares com mais de um milhão de dólares disponíveis para investimento fora da sua residência principal (segundo a definição utilizada pela Capgemini) foi de 4,1 %, impulsionado sobretudo pela subida do preço dos metais preciosos. Marrocos foi o país que registou o maior crescimento, de 16,8 %.

No Médio Oriente, o número de milionários diminuiu 1,4 % devido à queda do preço do petróleo, mas também aos conflitos na região e às tensões no mercado de trabalho de várias economias do Golfo Pérsico.

Os países mais pobres do mundo são identificados com base em diferentes critérios, sendo um deles a análise do Produto Interno Bruto (PIB) per capita corrigido para reflectir o poder de compra da população do território considerado.

Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o ano de 2025, o Sudão do Sul é o país mais pobre do mundo. Localizado na África Oriental, sendo caracterizado pela profunda instabilidade política e económica causada por um conflito com o Sudão, do qual se tornou independente em 2011.

Na América, problemas estruturais, questões políticas e desastres naturais fazem do Haiti o país mais empobrecido. Já no continente europeu, é a Moldova que ocupa a primeira posição.

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