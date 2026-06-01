ATÉ ABRIL, 495 CASOS DE ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS

O Instituto Nacional da Criança (Inac) angolano registou, entre Janeiro e Abril deste ano, 495 casos de crianças vítimas de abuso sexual, dos quais 85% em meio familiar, avançou o diretor-geral da instituição.

Paulo Kalesi manifestou “grande preocupação” com a situação, frisando que nestes casos estão maioritariamente envolvidos membros do núcleo familiar.

“Os nossos dados dizem-nos que todos os dias no nosso país quatro crianças são abusadas sexualmente e mais de 175 crianças são vítimas de violência por dia”, disse Paulo Kalesi em declarações à Televisão Pública de Angola.

O director do Inac apelou à denúncia deste tipo de casos, no sentido de serem responsabilizados os autores.

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