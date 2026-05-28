CABINDA COM CINCO CASOS POSITIVOS DE MPOX EM 20 SUSPEITOS

Cabinda registou cinco casos positivos, entre 20 suspeitos, de infecção por vírus Monkeypox (Mpox), divulgaram hoje as autoridades sanitárias locais. O secretário provincial da saúde em Cabinda, Rúben Buco, disse que dois dos cinco casos confirmados já receberam alta, mas continuam sob vigilância sanitária.

Três pessoas continuam internadas e sete amostras de casos suspeitos estão em laboratório para investigação, adiantou em declarações à Televisão Pública de Angola.

“Temos cerca de sete amostras em processamento, isso nos preocupa”, disse a fonte avançando ainda que três dos casos não têm vínculo epidemiológico (pessoas sem histórico de viagem para algum território de países vizinhos)”, disse a mesma fonte.

Face à situação, as autoridades sanitárias promoveram uma formação para profissionais de saúde sobre prevenção e sintomas desta doença, uma medida de reforço da vigilância sanitária.

A Mpox é uma doença viral, que se transmite aos seres humanos a partir de outros humanos ou animais (macacos e roedores) infectados, levando entre dois a 21 dias para que a doença se manifeste após infecção, tendo como sintomas erupção cutânea (manchas e/ou bolhas), dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, febre, arrepios e inflamação dos gânglios.

Angola registou o primeiro caso de Mpox em 2024, na província de Luanda, capital do país.

Além de Cabinda, a província angolana do Uíje registou este mês um caso positivo de Mpox, levando as autoridades provinciais do Zaire a reforçarem as medidas de prevenção para travar o surgimento desta doença.

A formação para os profissionais de saúde de Cabinda incluiu igualmente conhecimentos sobre a prevenção contra o ébola, doença que assola a vizinha República Democrática do Congo (RDCongo), com cerca de mil casos suspeitos registados no leste desse país e pelo menos 223 mortes suspeitas, segundo dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

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