INFLAÇÃO ABRANDOU PARA 10,88% EM MAIO

A taxa de inflação em Angola fixou-se em 10,88% em Maio em termos homólogos, uma desaceleração que acontece pelo 22.º mês consecutivo, atingindo o valor mais baixo desde Junho de 2023, anunciou hoje o INE angolano.

O Índice de Preço no Consumidor Nacional (IPCN) registado em Maio corresponde a menos 0,7 pontos percentuais do que em Abril e menos 9,86 pontos percentuais do que no mês homólogo de 2025, segundo uma nota de imprensa do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Angola.

A classe “Transportes” registou o maior aumento no índice de preços, com uma variação homóloga de 15,73%, seguida da “Habitação, água, eletricidade e combustíveis” com 14,32%, “Educação” com 13,40% e “Alimentação e bebidas não alcoólicas” com 11,33%.

De acordo com o IPCN, a “Alimentação e bebidas não alcoólicas” foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços com 6,9 pontos percentuais, durante o mês de Maio, equivalente a 63,41% da variação total do índice.

Ao nível provincial, Cabinda teve a maior variação de preços, com 16,56%, seguida de Malanje, com 13,76% e Moxico com 12,45%.

Huambo, com 7,76%, Cunene com 8,29%, Lunda Norte com 8,35% foram as províncias angolanas com menor variação de preço neste período, segundo a mesma fonte.

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