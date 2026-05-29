PIB CRESCEU 5,32% NO PRIMEIRO TRIMESTRE

O Produto Interno Bruto (PIB) angolano cresceu 5,32% no primeiro trimestre deste ano, comparativamente ao período homólogo de 2025, sustentado pelo sector não petrolífero, com uma taxa de 6,22%, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a Folha de Informação Rápida de Maio, com as Contas Nacionais Trimestrais dos primeiros três meses deste ano, o PIB registou igualmente um crescimento de 1,37% relativamente ao quarto trimestre de 2025.

No período em referência, o sector petrolífero registou uma contração homóloga de 0,21%, tendência que se verifica pelo quinto trimestre consecutivo.

A participação do sector não petrolífero no PIB foi de 84,22%, enquanto a do setor petrolífero foi de 15,78%.

Entre as actividades com maior variação homóloga destacam-se informação e comunicação (27,63%), transporte e armazenagem (16,12%), pesca e aquicultura (8,73%) e produção de electricidade e água e saneamento (8,15%).

As principais actividades que contribuíram positivamente para a variação homóloga do PIB no período de Janeiro a Março de 2026 foram os transportes e armazenagem com 1,80 pontos percentuais (p.p), informação e comunicação com 0,71 p.p, produtos da indústria transformadora com 0,48 p.p e administração pública, defesa e segurança social com 0,38 p.p.

No primeiro trimestre do ano em curso, o PIB fixou-se em 34,02 biliões de kwanzas (31,6 mil milhões de euros), dos quais 302,05 mil milhões de kwanzas (28,4 milhões de euros), correspondem aos impostos sobre produtos líquidos de subsídios.

“Em termos de participação, as actividades como a agropecuária, comércio e reparação de veículos, extracção e refino de petróleo e administração pública, defesa e segurança social foram as actividades com maior peso no PIB e que impactaram na economia no período em referência”, lê-se no documento.

Na apresentação dos dados, o presidente do Conselho de Administração do INE, Joel Futi, sublinhou que as actividades acima mencionadas registaram maior participação no PIB, no primeiro trimestre deste ano, com 20,52% para a agropecuária, 18,76% para o comércio, 15,78% para os petróleos e a 11,63% para a administração pública.

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