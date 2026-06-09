INVISTAM EM ANGOLA, SEM ESQUECER O SECTOR DA DEFESA

O Presidente do MPLA e que, por inerência, é também Presidente de Angola, general João Lourenço, destacou hoje, em Belgrado, as boas relações de amizade entre Angola e a Sérvia, que pretende ver também reflectida na cooperação económica, apelando ao investimento essencialmente nos sectores da agricultura e turismo.

João Lourenço, que se deslocou, na segunda-feira, à República da Sérvia, a convite do seu homólogo Aleksandar Vucic, para uma visita oficial ao país europeu, discursou hoje depois da cerimónia de assinatura de 10 instrumentos jurídicos nas áreas das finanças, indústria e comércio, agricultura, tecnologias de informação, correios, ambiente, transporte e agências de cooperação.

O chefe de Estado angolano destacou que as relações de amizade entre os dois países remontam ao tempo da luta de libertação contra o colonialismo português, mantendo-se até agora.

Segundo João Lourenço, o reconhecimento deste apoio traduz-se na amizade entre os dois países, mas que não satisfaz quanto à cooperação económica.

“Pretendemos que essa amizade se reflicta na cooperação económica entre os nossos dois países, cooperação essa que está a um nível muito aquém daquele que desejaríamos que estivesse e a razão principal desta nossa visita oficial à Sérvia é a de procurar dar um impulso cada vez maior a essa mesma cooperação”, disse João Lourenço.

De acordo com o general João Lourenço, o impulso à cooperação pode começar com aprovação de um conjunto de diplomas legais, entre os quais os acordos para evitar a dupla tributação e proteção recíproca de investimentos.

O titular do executivo angolano frisou que os investidores são livres nas suas escolhas, mas, enquanto estadista, gostaria de destacar algumas áreas que gostaria de ver maior investimento privado, nomeadamente ensino superior, agricultura, tecnologias de informação e comunicação e turismo.

“Angola tem um grande potencial para o desenvolvimento do turismo, da mesma forma que tem um grande potencial para o desenvolvimento da agricultura”, referiu.

O Presidente do MPLA realçou a importância também de não se descurar atualmente o investimento no sector da defesa, manifestando igualmente este interesse.

Na quarta-feira, está prevista uma visita de João Lourenço ao Instituto Técnico Militar sérvio, para uma exposição das capacidades da Sérvia em termos de produção, modernização, de equipamento e armamento militar.

Relativamente à política internacional, João Lourenço destacou que os dois países estão alinhados “numa perfeita identidade de pontos de vista”, com a defesa da paz e a segurança, o multilateralismo, a necessidade da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para que cumpra “verdadeiramente com o seu papel de prevenir a guerra e os conflitos armados que, infelizmente, vêm sendo uma prática quase diária no mundo no geral, mas em particular em alguns continentes, no Médio Oriente, na própria Europa”.

O chefe de Estado agradeceu a distinção com a outorga da Ordem da República da Sérvia, o mais alto galardão sérvio concedido a entidades estrangeiras.

Depois deste acto, o Presidente angolano e o seu homólogo sérvio participaram na abertura de uma mesa-redonda empresarial, que considerou uma oportunidade para a identificação de oportunidades de investimento privado, de comércio e de promoção de parcerias mutuamente vantajosas.

João Lourenço descreveu as potencialidades do país, muitas ainda por explorar, com destaque para o sector turístico, lembrando que o Governo angolano está a implementar um vasto programa de investimentos públicos em infra-estruturas de transporte, geração de energia elétrica, captação, tratamento e distribuição de água, cobertura de telecomunicações e equipamentos sociais de qualidade.

“A nossa economia está a crescer, a diversificar, mas temos ainda necessidades e oportunidades em setores críticos em que gostaríamos de ver mais investimento privado, destaco os setores de agricultura e pecuária, incluindo máquinas e equipamentos de apoio, a indústria farmacêutica e automóvel, o turismo e a economia digital, mas também todos outros setores que se mostrem de interesse para os investidores da Sérvia”, disse.

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