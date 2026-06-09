CIMEIRA FINANCEIRA AFRICANA DE ARMAS E BAGAGENS EM ANGOLA

A Cimeira Financeira Africana – AFIS, plataforma de referência da finança africana, anuncia a organização da sua Cimeira anual nos dias 3 e 4 de Novembro de 2026 em Luanda, Angola. Pela primeira vez, a Cimeira terá lugar na África Austral, confirmando a sua implantação pan-africana e a sua ambição de conectar a totalidade dos ecosistemas financeiros do continente.

Criada em 2021 pela Jeune Afrique Media Group e a Corporação Financeira Internacional (IFC), a AFIS conseguiu impor-se em pouco tempo como uma das principais plataformas de diálogo entre os dirigentes da Indústria financeira africana, os reguladores e os tomadores de decisões públicos.

A Cimeira reúne cada ano mais de 1.250 participantes e mistura sessões estratégicas de alto nível, ateliês técnicos, encontros bilaterais e espaços de networking criados para favorecer a conclusão de parcerias e de transações.

Baseia-se numa governança estratégica segurada por um Conselho de Supervisão composto por uma trintena dos maiores representantes do sector financeiro africano, das quais Aigboje Aig-Imoukhuede, presidente de Access Holdings e do Grupo Coronation, Jean-Claude Kassi Brou, Governador da BCEAO, Aliou Maiga, director regional da IFC para as instituições financeiras em África, Solomon Quaynor, vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Thierry Hebraud, CEO do Banco Comercial Mauriciano (MCB), ou também Charles Russon, Executivo do Grupo Africa Regions na Absa.

Após Lomé na África Ocidental e Casablanca na África do Norte, a escolha de Luanda marca uma nova etapa na fixação continental da AFIS.

Angola comprometeu-se a uma profunda transformação da sua economia e do seu sistema financeiro. Com um Produto Interno Bruto estimado em 115 bilhões de dólares, o país pertence ao top 10 das economias do continente e lidera uma agenda de reformas em prol da modernização do seu sector bancário, reforço da regulação financeira, aceleração da digitalização dos serviços e apoio à diversificação económica.

Os investimentos em infra-estruturas, a estruturação progressiva dos mercados de capitais, impulsionada pelo crescimento e fortalecimento da Bolsa de Valores (BODIVA), a maior abertura aos investidores internacionais e a adesão à zona de livre comércio da SADC contribuem para tornar Angola um dos polos financeiros emergentes mais atractivos do continente.

Num contexto mundial caótico marcado pela escassez de financiamentos, e no quadro da implementação da Nova Arquitectura Financeira Africana, a AFIS 2026 dará ênfase à melhoria do financiamento das economias através de várias prioridades: a mobilização de recursos locais, a integração financeira continental, a transformação digital e o reforço dos campeões financeiros do continente.

O Governador do Banco Nacional de Angola, Manuel António Tiago Dias, declarou: “Hoje a AFIS está considerada como um fórum de referência para o financiamento em África. Poucos eventos oferecem uma oportunidade tão grande de reunir todo o ecosistema e trabalhar em conjunto. Trata-se simultaneamente dum fórum essencial e estratégico, dum espaço único de colaboração, dum local de discussões construtivas sobre os grandes desafios do continente e dum evento marcado por momentos bem organizados e impactantes”.

A AFIS tornou-se uma verdadeira plataforma de diálogo e acção, capaz de reunir bancos, seguradoras, fintechs, mercados de capitais, instituições de desenvolvimento, reguladores e autoridades públicas em torno de soluções concretas para reforçar a soberania financeira africana.

A Edição de 2026 em Luanda oferecerá assim um quadro privilegiado para partilhar experiências, estruturar coligações de actores e fazer emergir iniciativas comuns ao serviço duma integração financeira mais profunda do continente.

Amir Ben Yamed, CEO do Grupo Jeune Afrique Media Group e fundador da AFIS, afirmou: “Muito mais do que um evento, o Africa Financial Summit tornou-se uma plataforma de referência onde reguladores e actores financeiros constroem juntos o futuro das finanças africanas. Esta primeira edição na África Austral destaca Angola, um mercado em plena liberalização com um potencial considerável. Ela oferece aos participantes a oportunidade de estabelecer alianças decisivas para a economia regional”.

Por sua vez, Ethiopis Tafara, Vice-Presidente Regional da International Finance Corporation (IFC) acrescentou que “na AFIS, reunimos os líderes financeiros africanos para transformar a ambição em ação, mobilizando capital privado para criar empregos, reforçar a resiliência e apoiar o crescimento do continente.”

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