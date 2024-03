TOGO AJUDA MILHARES DE MULHARES VULNERÁVEIS

No Togo, um projecto de inclusão financeira está a capacitar milhares de mulheres. O seu principal objectivo era reforçar os esforços para capacitar as mulheres vulneráveis e aumentar a sua participação nas actividades económicas.

Adjoa Agbomassi vende produtos hortícolas a 45 quilómetros de Lomé, na cidade de Aného. Ela sofre de fístula obstétrica e, graças ao Projecto de Apoio à Inclusão Financeira das Mulheres Vulneráveis (PAIFFV), pôde dedicar mais tempo ao seu negócio.

“Antes, comprava legumes em pequenas quantidades, mas agora, graças ao projecto, tenho financiamento que me permite comprar maiores quantidades. Isso significa que posso ter mais lucro. Agora não tenho de ir a lado nenhum, os clientes vêm e compram as suas provisões no meu ponto de venda fixo. Vendo a granel e os meus clientes não têm de se preocupar em receber os seus legumes. Consegui fazer tudo isto graças ao crédito que me foi concedido pelo Projecto de Apoio à Inclusão Financeira de Mulheres Vulneráveis”, explica Adjoa Agbomassi, em frente à sua banca de legumes.

“Hoje, posso pagar as propinas dos meus filhos, posso fazer face a imprevistos familiares e não tenho dificuldade em pagar o meu empréstimo”, acrescenta.

Tal como Adjoa Agbomassi, milhares de mulheres vulneráveis beneficiaram do projecto. Implementado nas regiões de Maritime e Kara, e depois alargado à região de Savanes em 2022, o projecto concedeu 15.251 empréstimos a mais de 13.500 mulheres – o objectivo inicial era chegar a 10 mil mulheres. Mais de 990.248 dólares foram distribuídos sob a forma de crédito às mulheres pelo projecto, que incentivou a criação de 8.072 micro e muito pequenas empresas com uma taxa média de rentabilidade de 26,5% (lucro após reembolso do empréstimo) para 89,8% das beneficiárias. Cada micro e muito pequena empresa criou também 1,2 postos de trabalho.

O projecto, aprovado em 2016 pelo Banco Africano de Desenvolvimento, é uma das prioridades do governo togolês para a reintegração socioeconómica de grupos vulneráveis, em particular mulheres com deficiência, mulheres que sofrem de fístula obstétrica, mulheres vítimas de tráfico e exploração sexual, jovens mães com baixos rendimentos e mulheres carregadoras.

Com um custo total de 2,08 milhões de dólares, o projecto recebeu 531.024 dólares do Fundo Africano de Desenvolvimento, o braço de empréstimos concessionais do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, e 1,32 milhões de dólares do Instrumento de Apoio à Transição, um mecanismo de financiamento do Banco para países em situações frágeis e de conflito. A contribuição de contrapartida do Governo togolês ascende a 225,685.

O principal objectivo do projecto era reforçar os esforços para capacitar as mulheres vulneráveis e aumentar a sua participação nas actividades económicas, com especial incidência nos grupos vulneráveis de pequenas produtoras, devido à sua situação socioeconómica precária. O projecto também teve em conta a sua contribuição vital para a produção agro-pastoril.

O projecto foi executado entre 2016 e 2022 e inscreve-se plenamente nas estratégias do Banco, nomeadamente em duas das suas prioridades operacionais, as “High 5”, a saber, “Alimentar África” e “Melhorar a qualidade de vida das pessoas em África”.

Este projecto está também em conformidade com o objectivo do Governo togolês de reduzir as disparidades sociais e abriu caminho à capacitação e à reintegração socioeconómica das mulheres vulneráveis do Togo. Contribuiu ainda para combater o desemprego e o subemprego persistentes, que afectam particularmente os jovens e as mulheres do Togo. De acordo com o Ministério togolês da Acção Social, Promoção da Mulher e Alfabetização, as mulheres constituem a maioria das pessoas desfavorecidas e/ou em dificuldades e são as maiores vítimas das catástrofes naturais e das crises humanitárias.

O Banco Africano de Desenvolvimento desempenha um papel fundamental, juntamente com o governo togolês, na promoção de serviços financeiros inclusivos e de género através de vários projectos, como o Projecto de Reforço das Capacidades do Ministério para a Promoção das Mulheres, a reconstrução dos mercados de Lomé e Kara, o Projecto de Transformação Agrícola e o Projecto de Apoio à Empregabilidade e Integração dos Jovens nos Sectores de Crescimento.