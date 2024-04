CANADÁ FINANCIA AGRICULTURA AFRICANA

O Ministério dos Assuntos Globais do Canadá concedeu um financiamento de 7,3 milhões de dólares canadianos ao Mecanismo Africano de Financiamento de Fertilizantes (AFFM) para aumentar a produtividade agrícola sustentável e os meios de subsistência dos pequenos agricultores, em particular das mulheres e dos jovens em toda a África.

O financiamento ajudará o AFFM a replicar os seus programas de garantia de crédito, permitindo que os importadores e agregadores de fertilizantes acedam ao produto a crédito. Irá também impulsionar os esforços para melhorar a qualidade dos solos e prestar assistência técnica aos agricultores.

Assinado em 25 de Março de 2024, o acordo de financiamento entre o Mecanismo destina 10 milhões de dólares canadianos especificamente ao programa “Fostering Africa’s agricultural productivity through fertilizer value chain financing” (FOSTER) do Mecanismo. Administrado pelo Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, o AFFM fornece financiamento inovador para acelerar a utilização de fertilizantes em África e melhorar a produtividade agrícola nos países membros regionais do Banco.

“Agradecemos à Global Affairs Canada pelo seu apoio à implementação do Plano Estratégico 2022-2028 do Mecanismo Africano de Financiamento de Fertilizantes, que se centra no alargamento do acesso ao financiamento através de investimentos de capital e reformas políticas, entre outras prioridades que beneficiam os pequenos agricultores africanos”, afirmou Beth Dunford, Vice-Presidente do Banco para a Agricultura e Desenvolvimento Humano e Social.

O fertilizante é essencial para a produção de alimentos, mas é significativamente subutilizado no sector agrícola da África subsaariana devido ao financiamento limitado e ao escasso conhecimento técnico dos agricultores.

O programa FOSTER tem como alvo 800 mil pequenos agricultores, sendo que 40% dos beneficiários são mulheres e 10% jovens. O seu objectivo é proporcionar acesso e melhorar a utilização de 80 mil toneladas de fertilizantes orgânicos e inorgânicos, o que deverá aumentar os rendimentos em 30%.

O Ministro do Desenvolvimento Internacional do Canadá, Ahmed Hussen, afirmou: “O Canadá orgulha-se de apoiar uma agricultura resiliente e inteligente em termos climáticos e sistemas de produção alimentar adaptáveis em África. Continuamos empenhados em promover um crescimento verde e inclusivo em parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento, nomeadamente através da nossa contribuição para o Mecanismo Africano de Financiamento de Fertilizantes”.

No âmbito do programa FOSTER, o AFFM irá alargar os mecanismos de garantia de crédito à cadeia de fornecimento de insumos em oito países africanos. O programa também facilitará a formulação de políticas de fertilizantes e quadros regulamentares para promover práticas de gestão do solo sustentáveis e sensíveis ao género.

Marie Claire Kalihangabo, Coordenadora do Mecanismo, deu as boas-vindas à Global Affairs Canada como novo membro e manifestou a sua disponibilidade para colaborar com o Canadá no cumprimento efectivo do mandato do AFFM.

O programa FOSTER alinha-se com a Agenda 2030 das Nações Unidas, os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2063 da União Africana e a Declaração de Malabo. O programa também está em sintonia com a Política de Assistência Internacional Feminista do Canadá e com os seus esforços para a igualdade de género e o envolvimento das mulheres. Complementa igualmente a iniciativa canadiana “Fertilizantes e saúde dos solos em África”, que visa reforçar a segurança alimentar e a sustentabilidade.

Esta iniciativa procura transformar a agricultura africana num sector produtivo, competitivo e sustentável, através de Compactos Nacionais de Fornecimento de Alimentos e Agricultura que foram desenvolvidos na Cimeira Alimentar de Dakar 2, em Janeiro de 2023, co-organizada pelo Banco Africano de Desenvolvimento.

O anúncio do financiamento do Canadá vem apenas algumas semanas antes da Cimeira Africana de Fertilizantes e Saúde do Solo da Comissão da União Africana, agendada para 7 a 9 de maio de 2024 em Nairobi.