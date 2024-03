TANAICE À BEIRA DA MORTE

“Tanaice Neutro pode morrer a qualquer momento devido à greve de fome que decidiu levar a cabo por iniciativa pessoal desde o último dia 27 de Fevereiro na Comarca de Kakila”. O alerta parte de fontes familiares que clamam pela intervenção dos amigos do activista que se mostra determinado no que chama “Liberdade ou Morte”.

O activista Tanaice Neutro, que não come nem bebe nada há oito dias na Comarca de Kakila, onde cumpre uma pena de dois anos e cinco meses, pelo crime de “ultraje contra o Presidente da República, João Lourenço” corre risco de vida, alertam fontes familiares que em visita recente ao activista o encontraram inanimado. “Já não consegue ficar em pé, muito menos falar em condições. Para sair da cela para falar com a família tiveram que lhe trazer num carro de mão”, descreveu Simão Cativa.

Tanaice Neutro não cede aos apelos dos familiares para parar com a greve de fome, e afirma que só tem duas saídas “liberdade ou morte”, porque “não pode cumprir dois anos e cinco meses na cadeia por qualquer crime que não cometeu”.

Agastados com a resistência do activista, os familiares apelam para a intervenção urgente dos amigos e do advogado para que possam ir à Comarca de Kakila aconselhar Tanaice Neutro para terminar com a greve que teima em prosseguir, sob pena de “nos próximos dias poder perder a vida”.

Nota. Embora tenhamos fotos de Tanaice Neutro em que é visível o seu muito débil estado de saúde, optamos por as não publicar em respeito pela sua dignidade pessoal.

Geraldo José Letras