O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província da Huíla está na caça do cidadão Sabido Chimo Samboe em fuga por suspeita do crime de burla.

A quem tiver ou vier a ter informações sobre o paradeiro do acusado, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Huíla, Segunda Kitumba, pede que ligue a Sala Operativa Central através do número telefónico 914 04 48 60 ou denuncie para o 111.