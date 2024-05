CARRO DE DEPUTADO DA UNITA ATINGIDO A TIRO

O carro do deputado Carlos Xavier Lucas, da UNITA, foi atingido a tiro na segunda-feira, em Malanje, mas a Polícia Nacional afastou a tese de atentado, afirmando que os disparos visavam um comerciante.

A denúncia de um alegado “atentado a tiro” contra Carlos Xavier Lucas, eleito pelo círculo provincial de Malanje, foi feita pelo colega de bancada Sampaio Mucanda, na rede social Facebook, segundo o qual a viatura onde circulava o deputado foi atingida a tiro por um motociclista, por volta das 14:15.

O deputado “estava acompanhado pelo seu escolta”, descreve Sampaio Mucanda, acrescentando que Xavier Lucas não ficou ferido, tendo-se deslocado ao Hospital Provincial de Malanje para observação, na sequência do trauma.

Segundo a delegação da Polícia Nacional em Malanje “os disparos que atingiram o veículo em que se fazia transportar o deputado a Assembleia Nacional visavam um comerciante que se encontrava no local e não o deputado”.

A explicação foi avançada numa conferência de imprensa do Ministério do Interior. Numa nota hoje enviada à imprensa, a Assembleia Nacional diz ter tomado conhecimento da situação “com muita preocupação” e lamentou o sucedido, aguardando “informações detalhadas dos órgãos competentes”.

Entretanto, o Grupo Parlamentar da UNITA emitiu um comunicado que diz ter tomado “conhecimento com bastante preocupação, repulsa e indignação da ocorrência de um atentado contra o Deputado pelo Círculo Provincial de Malanje, Carlos Xavier Luís Lucas, quando eram 14h15 desta segunda-feira, 13 de Maio de 2024.”

O comunicado acrescenta: «O facto ocorreu quando um indivíduo, que se fazia transportar numa motorizada, parou junto da viatura Hilux do Deputado e efectuou disparos. O Deputado saiu ileso, mas foi ao Hospital Provincial para ser assistido em virtude da subida exponencial da sua tensão arterial. O pior só não aconteceu por causa da atenção e pronta intervenção do motorista e do escolta.

«Perante este grave incidente o Grupo Parlamentar da UNITA insta as autoridades a tomarem medidas para o reforço da segurança dos deputados e dos cidadãos, cada vez mais expostos a actos de crime organizado, alguns com motivações inconfessas, exigindo que os autores sejam civil e criminalmente responsabilizados.

«Este acto ocorre há menos de um mês do ataque à caravana de deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, ocorrido na localidade do Longa, Município do Cuito Cuanavale, na Província do Cuando Cubango, cujos resultados das investigações ainda não são do conhecimento público, quando noutras circunstâncias, os presumíveis autores já teriam sido apresentados publicamente. Esta situação aumenta a certeza de se tratar de um plano devidamente elaborado para intimidar e limitar a acção dos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA.

«O Grupo Parlamentar de UNITA reafirma a sua determinação de nunca desistir diante de qualquer ameaça aos seus direitos e liberdades, os quais serão defendidos até à consolidação de um verdadeiro Estado Democrático de Direito.»