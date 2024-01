Angola seleccionada para sediar o HealthTech Business Innovation Center (HTBIC)

Angola foi escolhida como o país de excelência para sediar o HealthTech Business Innovation Center (HTBIC). Este projecto, fruto da colaboração criativa entre empresas internacionais dos continentes africano, europeu, asiático e americano, pretende estabelecer uma plataforma industrial e logística inovadora, focada exclusivamente nas áreas da saúde e da sustentabilidade ambiental.

O seu objectivo primordial é criar um ambiente propício à cooperação com organizações globais, facilitando, assim, a transferência de conhecimento e tecnologia entre os vários continentes.

O HTBIC será um espaço destinado não apenas a start-ups tecnológicas, mas também a instituições académicas, indústrias, empresas do sector, laboratórios, organizações e investidores nacionais e internacionais. Este centro oferecerá escritórios, armazéns com licenciamento para fabrico e distribuição de especialidades farmacêuticas, laboratórios equipados, centro de manutenção de equipamentos biomédicos, salas de formação, auditórios e um parque de exposições dedicado à promoção de produtos e serviços.

O investimento nas áreas da saúde e sustentabilidade ambiental em África apresenta vantagens estratégicas, impulsionadas pela crescente necessidade de cuidados de saúde e inovação. Este cenário proporciona oportunidades significativas para as empresas contribuírem positivamente e explorarem um mercado potencial de 1,38 bilhões de habitantes.

“O governo angolano tem demonstrado apoio ao investimento estrangeiro na saúde e no ambiente, oferecendo incentivos fiscais e apoio ao desenvolvimento de negócios. A estabilidade económica e o potencial de colaboração internacional solidificam a posição estratégica de Angola como um hub regional no coração de África”, afirmaram os organizadores.

O HTBIC actuará como uma incubadora de empresas, um centro de pesquisa e investigação científica para novos produtos destinados ao uso humano e animal, e uma aceleradora de negócios. Isso oferecerá oportunidades para desenvolver e testar produtos e serviços no continente africano, avaliando a sua viabilidade no mercado e mitigando os riscos associados ao estabelecimento num novo país e continente.

Segundo os organizadores, parceiros locais já foram identificados para alinhar o projecto com as expectativas e prioridades do país, visando assim criar um impacto real e positivo na qualidade de vida das populações.