PROFESSORES NA CHIPIPA ESTÃO A SER DESCONTADOS PARA AULAS DE CALIGRAFIA

Os professores das escolas da comuna da Chipipa, município do Huambo, estão a ser submetidos desde Fevereiro a descontos salariais na ordem dos 5.150 (cinco mil, cento e cinquenta) Kwanzas para aulas de Caligrafia de carácter obrigatório e sem excePção. A denúncia vem da Direção Provincial do Sindicato Nacional dos Professores (SINPROF) no Huambo.

A decisão não agrada aos homens do giz nem ao SINPROF no Huambo, para os quais a iniciativa é boa, mas peca pelo seu aspecto coercivo, porque “até os professores com boa grafia estão a ser obrigados a participar das aulas”.

“A ideia de promover o curso de caligrafia é louvável, mas só para professores diagnosticados com ineficiência na escrita. Não deve ser extensivo a todos os professores e com implicações sancionatórias. Outrossim, a escola deve promover o curso sem pedir comparticipação aos professores”, repudia a Direção do SINPROF que orienta os gestores escolares a recorrerem à Direção Provincial da Educação (DPE), que deve providenciar verbas para o projecto.

O referido curso de caligrafia tem a carga diária de quatro horas, e o valor exigido é destinado à compra de material de apoio e emissão do certificado de participação.

Geraldo José Letras