KFC E O DIA INTERNACIONAL DA MULHER

“Embora eu possa ser a primeira, não quero ser a última.” Este comentário de Akhona Qengqe lança uma lista inaugural de mulheres que se destacaram em África no Dia Internacional da Mulher de 2024, que é celebrado ma próxima sexta-feira.

Cada uma das 53 vencedoras da lista da KFC África – uma por cada ano de presença da empresa em África – superou obstáculos educativos, políticos, sociais e financeiros. E muitas vezes tiveram de ultrapassar o proverbial tecto de vidro para conseguir algo que nenhuma mulher no seu país tinha conseguido antes.

São oriundas de cada um dos 23 países da África Subsariana onde a KFC tem restaurantes e incluem nomes como Esperança da Costa, a primeira mulher vice-presidente de Angola, e Sedia Sanogo, que será a capitã da primeira equipa olímpica de boxe feminino da Costa do Marfim, em Paris, este ano.

“É uma lista notável, cheia de provas de esperança e de possibilidades”, afirma Akhona Qengqe, Directora-Geral da KFC África: “Ver o que outra pessoa conseguiu, especialmente quando enfrentou os mesmos desafios que nós, pode ser uma inspiração realmente poderosa.”

Qengqe cresceu em Mthatha, no Cabo Oriental, onde foi exposta a muitos desafios que a maioria das mulheres marginalizadas enfrenta e deixou a sua própria marca ao tornar-se a primeira Directora-Geral negra da KFC África. “Mais importante ainda, numa empresa em que 60% dos mais de 40.000 funcionários são mulheres, também me pareço com a maioria da nossa força de trabalho”, afirma, acrescentando “ser capaz de desempenhar este papel e representar os outros é o que dá a este trabalho um verdadeiro significado e objectivo para mim.”

Qengqe diz que tudo isto se traduz numa sede de capacitação, diversidade e inclusão que ela tem a certeza que a KFC partilha com as suas “primeiras mulheres” – uma lista que a empresa planeia expandir anualmente com a ajuda do público e dos seus clientes. “Sou mãe de quatro filhos, sou mulher, sou africana e dirijo uma grande organização”, afirma, referindo ainda que “sou original, tal como as 53 mulheres que homenageamos neste Dia Internacional da Mulher. Estamos ansiosos por ver esta lista crescer.”

Os organizadores do Dia Internacional da Mulher deste ano, com o tema “Inspirar a Inclusão”, afirmam que “quando inspiramos os outros a compreender e a valorizar a inclusão das mulheres, criamos um mundo melhor. E quando as próprias mulheres se inspiram para serem incluídas, há um sentimento de pertença, relevância e capacitação.”

Este sentimento tem impulsionado a determinação de Qengqe em tornar a KFC a marca de restaurantes de serviço rápido mais inclusiva de África, desde que entrou para a empresa em 2015 como Directora de Desenvolvimento. As iniciativas incluem o KFC Add Hope, um programa liderado por mulheres que serve mais de 30 milhões de refeições gratuitas a dezenas de milhares de crianças todos os anos. Em 2021, lançou o programa Women on the Move, que prepara as mulheres da KFC para futuras posições de liderança.

A Directora de Pessoal e Transformação, Nolo Thobejane, afirma que o impacto do programa tem sido exponencial, “e alargámos ainda mais o seu alcance através da nossa Rede Alargada Women on the Move (WOM.XN), que reúne mulheres de todo o mundo, a todos os níveis”. E acrescenta: “Toda a gente precisa de saber que pertence e que tem uma carreira aqui. Toda a gente precisa de saber que tem uma oportunidade e uma hipótese de atingir o seu potencial na vida.”

Thobejane está igualmente orgulhosa da Streetwise Academy, que combate o desemprego juvenil nas zonas onde a KFC opera: “Uma elevada percentagem de jovens não tem o ensino básico, pelo que a academia – que é acreditada pelo Quadro Nacional de Qualificações – apoia-os na obtenção do ensino básico e de diplomas. Mais de metade dos nossos alunos são mulheres.”

A empresa também gere o KFC Mini Cricket, o maior programa desportivo de base na África do Sul, que dá a 120.000 raparigas e rapazes com idades compreendidas entre os três e os 12 anos a oportunidade de jogar em igualdade de circunstâncias. E 60% dos 13.000 treinadores são mulheres.

O público é convidado a nomear mais “mulheres pioneiras” para a próxima edição desta lista, em todos os sectores e disciplinas, enviando um e-mail para za-kfcafricamedia@yum.com.