MORADORES DO BAIRRO BOA ESPERANÇA III EXIGEM PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os moradores do bairro Boa Esperança III, município de Cacuaco, exigem em abaixo-assinado direccionado à Direção Nacional de Obras de Engenharia do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação prestação de contas devido ao abandono das obras de contenção e estabilização da ravina do Kikolo pelas empresas Golden Nest e Cazuze Wengy-Engenharia, contratadas para a empreitada que já custou aos cofres do Estado 3.723.733.101.00 (três mil milhões, setecentos e vinte e três milhões, setecentos e trinta e três mil, e cento e um) Kwanzas.

As obras com prazos de execução de Fevereiro a Outubro de 2023 foram abandonadas pelas empresas em referência sem quaisquer razões tornadas públicas muito menos qualquer pronunciamento público da Direção Nacional de Obras de Engenharia do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação ou da Administração Municipal de Cacuaco.

Face à falta de esclarecimentos das partes envolvidas, os moradores do bairro em referência e arredores da zona B, Quarteirão 01, elaboraram um abaixo-assinado. No documento, levantam questões sobre as empresas contratadas com acusações de “incompetência absoluta” pelo não cumprimento do prazo e “má qualidade dos materiais usados na construção das obras de contenção e estabilização da ravina” que continua a perigar a segurança habitacional dos residentes.

Através do abaixo-assinado, os moradores exigem o realojamento de todas as famílias que se encontram na zona de risco; responsabilização das empresas que estiveram a cargo da execução e fiscalização da obra e a sua substituição por outras mais experientes.

O abaixo-assinado remetido ao Folha 8, datado de 4 de Março de 2024, contém a assinatura de 55 moradores revoltados com o estado de abandono das obras.

Até ao fecho desta edição, a Direção Nacional de Obras de Engenharia do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação não se dignou responder às nossas solicitações por esclarecimentos da situação.

Geraldo José Letras