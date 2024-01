Decorre neste momento no Pavilhão Arena do Kilamba para a 7ª jornada da segunda volta do Unitel Basket o clássico Petro de Luanda vs 1° D’Agosto. Termina o 3° quarto com os petrolíferos em vantagem no placar com 90 – 64.

O Folha 8 está no Pavilhão Arena do Kilamba a acompanhar todas as emoções com o repórter Geraldo José Letras.