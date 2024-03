PARTEIRAS DO POSTO DE SAÚDE DO MUNHANGO TRABALHAM À LUZ DE VELAS

A falta de energia eléctrica na comuna do Munhango, município do Cuemba há mais de sete anos obriga os enfermeiros e parteiras a recorrerem ao uso de lanternas e velas para trabalhos de partos e de assistência médica à população.

Há mais de sete anos que a população da comuna do Munhango, município do Cuemba, não beneficia do fornecimento de energia eléctrica devido à avaria do último grupo de geradores.

A situação afecta o Posto de Saúde onde os enfermeiros e parteiras são obrigados a recorrer ao uso de lanternas e velas como alternativa para realizar os trabalhos de parto e prestar assistência médica e medicamentosa aos utentes. A denúncia é dos enfermeiros Constantino Marques e Amélia Negue.

Para ultrapassar a situação, o 1° Secretário Municipal do MPLA no Cuemba, Baptista Canõlossi Jambela Albino, em acto de lançamento da agenda política do seu partido para 2024, serviu-se das funções de Administrador Municipal para oferecer à comunidade um grupo gerador de 100 kilovoltamperes e orientar, com carácter de urgência, mais de 150 ligações domiciliares, incluindo o Posto de Saúde da localidade.

Para a UNITA, um dos partidos políticos representados na comuna do Munhango, o Administrador Municipal do Cuemba demonstra que “o MPLA continua a servir-se do Estado e do dinheiro público para suportar as suas acções. Então como é possível, na qualidade de 1° Secretário do MPLA oferecer gerador em nome do Estado?”, questionam os militantes ao lamentar que “foram necessários sete anos para resolver uma necessidade básica da comunidade, ainda que de forma paliativa. Que venham as autarquias, única solução para a resolução dos problemas do povo”.

O Administrador Comunal do Munhango, Orlando Domingos, anfitrião da localidade que acolheu o acto de massas do lançamento municipal da agenda política do MPLA 2024, aproveitou o momento da entrega do grupo gerador para solicitar cuidados redobrados no sentido de se manter a durabilidade do meio “um benefício local”.

Geraldo José Letras