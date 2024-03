POLÍCIA PRENDE MORADORES REUNIDOS EM ASSEMBLEIA COMUNITÁRIA

Agentes da Polícia Nacional destacados no bairro Eco-campo, município de Cacuaco invadiram na manhã de hoje a sede do Movimento Hip Hop da Terceira Divisão, e procederam à detenção dos responsáveis daquela organização juvenil de intervenção social que pretendiam organizar um encontro com os munícipes para apresentar uma iniciativa popular de constituição da Assembleia Municipal de Cacuaco, cujo fim é permitir identificar e analisar os principais problemas sociais das comunidades e estreitar relações com a Administração Municipal para as suas devidas propostas de resolução.

Foram levados para a esquadra da Polícia na zona os membros da Coordenação do referido movimento, José Gomes Hata, Muanangola e Júlio Pascoal, sem qualquer explicação ou justificação nem antes da detenção nem até ao momento.

Ainda continua por se apurar de quem partiu a ordem para a detenção dos membros coordenadores do Movimento de Hip Hop Terceira Divisão. Um acto que para os moradores do Eco-campo “demonstra o medo que a Administração Municipal tem dos moradores que lamentam a situação da criminalidade, falta de água, saneamento básico, asfaltamento das vias e outros males”.