SE MORRERMOS SERÁ SEMPRE DE PÉ

Cíclica e recorrentemente as ameaças vão chegando à Redacção do Folha 8. Todas elas podem resumir-se numa: “Vamos tratar de vos calar em todas as frentes”. Estejam à vontade, camaradas do MPLA. Já estamos preparados há muito tempo. Cá em casa a resistência começou em 1995, por isso estamos – como vocês dizem – “em prontidão combativa elevada”. Mais de 20 milhões de angolanos pobres, entre outros, estão do nosso lado. Também somos dos que preferem ser livres de barriga vazia do que (vossos) escravos com ela cheia.

Por Orlando Castro

Há certa de 16 anos, o responsável da agência económica Bloomberg na China, Eugene Tang, defendeu em Pequim, no âmbito da Cimeira Mundial dos Média, que, “na era da Internet, qualquer pessoa com uma câmara e um telemóvel pode ser jornalista”. Será?

Esta é, contudo, uma visão muito estreita e restritiva, sobretudo no reino do MPLA, Angola. Nestas bandas nem é preciso ter uma câmara e um telemóvel para ser “jornalista”. Para isso basta ter um cartão do partido no Poder que, no nosso caso, é o mesmo desde 1975. Há excepções? Há. O Folha 8 foi, é e continuará a ser, uma delas. As coisas parecem estar a modificar-se? Parecem.

Eugene Tang falava perante responsáveis de 170 órgãos de informação que estiveram reunidos para analisar os desafios e oportunidades que a era do digital e do multimédia colocava aos meios tradicionais: agências noticiosas, jornais, estações de rádio e de televisão.

A posição expressa por Eugene Tang – de que os jornalistas são uma classe condenada a curto prazo – foi rebatida pelo presidente da agência noticiosa alemã DPA, para quem “um cidadão-jornalista nunca pode substituir um verdadeiro jornalista”.

No reino do MPLA pode. Até há pouco tempo esse era um “poder” reservado a quem estava, ou gravitava, no poder. Hoje há novos protagonistas. Então se não for apenas um simples cidadão mas, antes e por exemplo, um deputado, tem mais de meio caminho andado. Com a vantagem de ser o tal “cidadão-jornalista” sem ter de escrever, bastando-lhe dizer ao “jornalista” o que deve escrever. E se este não perceber bem, nada como acrescentar (é de facto um bom estimulante da percepção) que é dirigente do MPLA.

Pois é. Mas onde estão os verdadeiros jornalistas? Ainda os há? E será que os donos do país e, indirectamente ou não, donos dos meios de comunicação social estão interessados em ter jornalistas?

“Quando temos um problema em casa procuramos um canalizador profissional e não um cidadão-canalizador”, comparou Malte von Trotha, Presidente da DPA.

Comparou bem. O problema está que para os donos dos reinos, tal como para os donos dos donos do reino (antigos e recentes), os angolanos são matumbos e comem tudo o que lhes é dado. E se assim é, tanto faz um texto escrito por um jornalista como por um cidadão-jornalista… ou por um macaco sentado na bancada do MPLA no Parlamento. Além de tudo, o cidadão-jornalista do MPLA até trabalha mais barato ou de borla, não questiona, come e cale, verga-se e está-se nas tintas para a ética, para a moral, para a liberdade. Portanto…

Ainda segundo Eugene Tang, a grande maioria ou mesmo a totalidade dos jornais norte-americanos corria risco de extinção nas próximas duas décadas, devido ao rápido desenvolvimento dos novos média.

Embora concordemos com Eugene Tang, cremos que o problema principal está no facto de os jornais, neste caso, serem meras empresas comerciais que, em função do seu único objectivo – a sobrevivência -, querem mão-de-obra barata para apenas se preocuparem com a propaganda e cobertura financeira dos donos do reino.

O futuro da imprensa foi também focado na altura pelo presidente da agência noticiosa japonesa Kyodo, Satoshi Ishikawa, segundo quem o declínio dos jornais no Japão “não tem sido tão acentuado como noutros países”, talvez porque quase 100 por cento das tiragens da imprensa ser entregue no domicílio, em lugar de estar à venda nas bancas.

Ainda assim, reconheceu Satoshi Ishikawa, as receitas publicitárias diminuíram, havendo cada vez menos jovens a ler jornais.

Em Angola basta ser, ou ter sido, dirigente do MPLA para ser dono de um meio de comunicação social e, é claro, para ditar as regras, para lá mandar pôr o que muito bem entender, sejam as fotografias do rafeiro ou da amante, de Agostinho Neto ou de Higino Carneiro.

Essa coisa do direito à liberdade de criação e do direito à liberdade de expressão é algo, convenhamos, que não se encontra nas sarjetas onde muitos dos políticos empresários, empresários políticos e outras espécies da mesma “família”, todos com cartão do MPLA, fizeram a sua formação. Não admira, por isso, que se julguem no direito divino de mandar calar todos aqueles que entendem a verdade como um paradigma insubstituível.

O Folha 8 resiste desde 1995 na sua versão identitária, em papel. À Internet chegámos mais tarde e os resultados estão a ser bons.

Por isso, com orgulho, dizemos Obrigado amigos! A todos. Aos que nos lêem todas as semanas na edição em papel e aos que, por esse mundo, fazem o mesmo com a nossa edição digital diária, no Facebook e na TV8.

Estamos a tentar levar a carta a Garcia. A carta está cada vez mais perto do destinatário? Talvez esteja. Pelo caminho continuamos a ter de derrotar os que, de forma violenta (com risco da própria vida), nos querem obrigar a deitar a carta na primeira valeta.

É claro que, no meio de todos, apareceram alguns que – solícitos – nos estendem a mão para nos ajudar a erguer depois de um tropeção (e consequente queda) nas pedras da picada. Pedras que, em alguns casos, ali foram colocadas pelos mesmos que nos estenderam a mão. Mas essa é outra história.

Pena é que nem sempre conheçamos todos aqueles que retiram as pedras da picada antes de passarmos. Mesmo assim, mesmo que anónimos, merecem a nossa gratidão. E são muitos. Muitos mesmo.

Como muito bem afirmou Joseph Pulitzer, “com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta” (tipo Jornal de Angola, TPA, Angop, RNA) “formará um público tão vil como ela mesma”. Também foi Pulitzer que hoje nos ajuda a compreender porque é que o MPLA tem tantos néscios com o cérebro ligado aos intestinos: “A única profissão para a qual nenhum tipo de treino é necessário é a de idiota.”

Em 2024 continuaremos a tentar o impossível (o possível fazemos todos os dias) para ajudar a construir um país há 49 anos adiado. Não sabemos se temos engenho e arte para tal, sobretudo numa sociedade em que todos dizem saber mais e fazer melhor do que nós. Mas de uma coisa temos a certeza: não há comparação entre o que perdemos por fracassar e o que perdemos por não tentar.

E tentar é coisa a que estamos todos habituados. Por isso… estejam à vontade camaradas do MPLA.