NOTA POSITIVA ÀS PALANCAS NEGRAS NO CAN

Adeptos do futebol angolano deram nota positiva à selecção sénior nacional de futebol, fruto da exibição demostrada diante da Mauritânia no jogo deste sábado.

Por Domingos Miúdo

Numa escala de 0 a 10 para avaliar as prestações dos atletas angolanos, as notas variaram entre seis a 10, sendo Gelson Dala o jogador que mais arrecadou a pontuação máxima. Dala foi também, de acordo com a Confederação Africana de Futebol (CAF), o homem do jogo, onde anotou dois golos, destacando-se várias vezes por desequilibrar em a defesa mauritana, efectuando remates à baliza.

Nesta avaliação, destacou-se, de igual modo, Gilberto, jogador do Petro de Luanda, que na jornada inaugural foi deixado de fora. Após o clamor dos adeptos, surgiu como opção inicial, justificando o seu talento com um tento à baliza do guardião adversário, que resultou em golo.

Entre as restantes opções iniciais, as notas flutuaram em torno de seis. Já entre os suplentes utilizados, os adeptos atribuíram nota negativa ao Zito Luvumbo por não justificar a qualidade que tem mostrado no Cagliari, na Liga Italiana.

“Zito é um jogador que joga muito pela emoção. Quando percebe que é o centro das atenções o ego toma conta dele e fica a fazer jogadas hesitantes, atrapalhando-se a todo momento e no final a qualidade que a imprensa muito lhe oferece é questionada. Com o jogo que o Zito tem mostrado não pode ser opção inicial. Merece sim nota negativa”, disse Patrício Francisco.

Angola venceu a Mauritânia por três bolas a duas, neste sábado, no jogo da segunda jornada do grupo D. Com esta vitória, a selecção angolana ocupa a primeira posição do grupo com quatro pontos, a seguir está o Burkina Faso com igual pontuação, Argélia na terceira posição com dois pontos e por fim a Mauritânia sem pontuação.

Em dois jogos, o combinado nacional soma um empate e uma vitória, quatro golos marcados e três sofridos, uma média de 2 golos feitos por jogo e 1,5 sofridos. Para trás fica uma saga de empates com apenas duas derrotas em 21 jogos.

As Palancas Negras voltam a jogar na terça-feira, 23 de Janeiro, diante do Burkina Faso às 21 horas.

A partir de agora, a selecção começa a enfrentar três dias difíceis em que vai jogar noutra sede (Yamoussoukro), para a qual viaja no dia 22, enquanto aguarda pela passagem do dia 21 para deixar Bouaké. A delonga deve-se ao facto de as selecções dos Camarões e da Gâmbia rejeitarem transferir-se de Yamoussoukro, onde estiveram sedeadas até agora, para se instalarem em Bouaké, onde vão jogar a seguir.

“A condição, que é lesiva ao membro participante FAF, não está a mostrar a desejada posição de autoridade da CAF”, lamentou o gabinete de comunicação da FAF.