MARGINAIS ALTAMENTE PERIGOSOS DETIDOS NO ANDULO

Os marginais altamente perigosos Jonas Cassoma Xavier, mais conhecido por Djany, Bernardo Domingos (Mingão), João Seque (Quinze) e Januário Cassinda, que se dedicavam ao roubo de motorizadas com recurso a armas de fogo do tipo AKM, no município do Andulo, já se encontram detidos desde quarta-feira.

Em trabalho conjunto com a Polícia Nacional, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província do Bié, retiraram de circulação no município do Andulo quatro marginais altamente perigosos que assaltavam os moto-taxistas e roubavam os seus meios com recurso a armas de fogo.

Os quatro marginais, membros do mesmo grupo, foram detidos na noite de quarta-feira na aldeia de Niquila, município do Andulo, onde momentos antes perseguiram, com uma arma e a bordo de uma motorizada, o moto-taxista Adriano António, com a pretensão de “roubar o seu meio rolante de marca Bajaj Boxer 100 cc, cor vermelha”, esclareceu ao Folha 8, o Chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Bié.

“Este ao se aperceber da perseguição de que era alvo por parte dos marginais refugiou-se num dos bairros da aldeia de Niquila onde com o auxílio de populares foi frustrada a acção dos marginais, que de imediato comunicaram aos órgãos afins que detiveram a arma de fogo em referência com um carregador contendo quatro munições”, disse Simão Londaca.

Com a detenção dos quatro marginais, de acordo com Simão Londaca, foi possível esclarecer um crime de roubo de motorizada com recurso a arma de fogo ocorrido no passado dia 14 na rua Ngola Quimbanda, município do Andulo, cuja vítima foi o comerciante de nacionalidade serra-leonesa, Amadou Traouré.

O agente de investigação criminal, Simão Londaca, garantiu que os quatro marginais descritos como altamente perigosos “serão presentes ao Ministério Público para os trâmites processuais exigidos”.

Geraldo José Letras