JOÃO LOURENÇO PRESENTE NA POSSE DE TSHISEKEDI

O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço é aguardado amanhã, sábado, em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, para participar do acto de tomada de posse do Presidente Félix Tshisekedi, proclamado vencedor das eleições presidenciais que decorreram a 20 de Dezembro do ano findo com 73,47% dos votos para um segundo mandato de cinco anos.

Para Miguel da Costa, embaixador de Angola na RDC, falando sobre na ida do Presidente João Lourenço àquele país vizinho, destacou os principais desafios de cooperação entre Angola e a RDC.

“As relações são excelentes, porque são relações que são vitais para ambos os países por várias razões. São relações forjadas no tempo e no espaço, depois temos uma imbricação geo-política e geo-económica incontornável, que torna essas duas grandes nações não somente em termos económicos, mas também complementares”, afirmou Miguel da Costa.

Entretanto, para além da presença de João Loureço far-se-ão presentes ao acto de tomada de posse de Félix Tshisekedi os Presidentes da África do Sul, Matamela Cyril Ramaphosa, do Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, da Zâmbia, Hakainde Hichilema, do Botswana, Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi e do Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera.

E, por seu turno, em volta do acto de tomada de posse, três líderes da oposição convocaram um protesto conjunto em todo o país por alegarem eleições fraudulentas que elegeu Félix Tshisekedi para um segundo mandato. Apesar das alegações de fraude, os líderes optaram por não prosseguir com uma contestação legal e o Tribunal Constitucional da RDC validou a vitória de Tshisekedi.