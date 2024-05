EM PROL DA COZINHA LIMPA EM ÁFRICA

O Presidente francês Emmanuel Macron elogia o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) pelo seu papel catalisador. O acesso à cozinha limpa é mais do que cozinhar, é uma questão de dignidade, diz Akinwumi Adesina. A Presidente Samia Suluhu, da Tanzânia, apela a uma reconstituição generosa do Fundo Africano de Desenvolvimento para garantir recursos para a cozinha limpa nos países africanos de baixo rendimento.

O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento prometeu dois mil milhões de dólares ao longo de 10 anos para soluções de cozinha limpa em África – um passo importante no caminho para salvar a vida de 600 mil pessoas, principalmente mulheres e crianças, todos os anos.

Falando numa Cimeira de referência sobre Cozinha Limpa em África, realizada em Paris, o Presidente do BAD, Akinwumi Adesina, afirmou que a instituição irá agora afectar 20% de todo o seu financiamento de projectos energéticos para promover alternativas seguras à cozedura com carvão, madeira e biomassa.

Ao receber os chefes de Estado e de Governo e líderes das organizações internacionais no Palácio do Eliseu para discutir os resultados da Cimeira, o Presidente francês, Emmanuel Macron, elogiou o papel de liderança e o empenho do Banco Africano de Desenvolvimento para a produção de alimentos limpos em África. A cimeira resultou em promessas de 2,2 mil milhões de dólares por parte dos sectores público e privado.

“Como parte do Pacto de Paris para as Pessoas e o Planeta, e com o compromisso da Tanzânia, da Noruega, da Agência Internacional de Energia, do Banco Africano de Desenvolvimento e de muitos outros parceiros, estamos a dar um passo em frente contra este flagelo silencioso. Estamos a mobilizar 2,2 mil milhões de dólares para fornecer alternativas limpas às populações em África”, afirmou Macron, acrescentando que “a França compromete-se a investir 100 milhões de euros ao longo de cinco anos em métodos de cozinha limpa e mobilizará ainda mais através do Pacto de Paris para as Pessoas e o Planeta e do Financiamento em Comum.”

Dirigindo-se ao plenário da Cimeira, o Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento observou que em África 1,2 mil milhões de pessoas não têm acesso a instalações de cozinha limpas.

A cimeira foi co-presidida pela Presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, pelo primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, pelo presidente do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, e pelo director executivo da Agência Internacional da Energia, Fatih Birol.

No seu discurso, Adesina declarou que era tempo de acabar com a visão de mulheres e raparigas africanas com as costas curvadas a suportar cargas pesadas, a caminhar quilómetros por dia, muitas vezes com falta de segurança, apenas para cozinhar as refeições diárias da família. As ferramentas para permitir o acesso à cozinha limpa estão prontamente disponíveis e são acessíveis, mas não lhes foi dada a devida prioridade. “Como resultado, em 10 anos, seis milhões de pessoas, principalmente mulheres, morrerão prematuramente. Isto não é aceitável”, afirmou na cimeira em que participaram cerca de 20 chefes de Estado e de governo africanos, representantes de todas as principais organizações internacionais e empresas mundiais.

“O acesso a uma cozinha limpa é mais do que cozinhar, é uma questão de dignidade… É mais do que acender um fogão, tem a ver com a própria vida. É uma questão de equidade, justiça e igualdade para as mulheres”, afirmou Adesina, recordando que, quando era jovem, tinha prejudicado a sua própria visão ao soprar para fogueiras de madeira fumegante e como um amigo tinha morrido numa explosão relacionada com querosene.

A nível mundial, a falta de acesso à cozinha limpa afecta mais de dois mil milhões de pessoas – mais de metade das quais em África – que normalmente cozinham em fogueiras abertas e fogões básicos. Utilizando carvão vegetal, madeira, resíduos agrícolas e animal como combustível, inalam fumos tóxicos nocivos e fumo com consequências terríveis para a saúde. Esta é a segunda principal causa de morte prematura em África. As oportunidades de educação, emprego e autonomia são também gravemente afectadas porque as mulheres passam horas por dia à procura de combustíveis rudimentares.

“Esta importante cimeira sobre cozinha limpa em África é a maior reunião de sempre de líderes e decisores políticos dedicados a enfrentar a questão do acesso a cozinha limpa em África. Podemos resolver o problema”, frisou Adesina, acrescentando que “nada melhora com o sofrimento contínuo. Nenhuma mulher em África deveria ter de voltar a cozinhar com lenha, carvão ou biomassa. É tempo de devolver a dignidade às mulheres que cozinham em África”.

O compromisso do Banco de 200 milhões de dólares por ano representa uma contribuição importante para os 4 mil milhões de dólares por ano necessários para permitir que as famílias africanas tenham acesso à cozinha limpa até 2030. Para além do seu impacto dramático nas vidas humanas, a falta de instalações de cozinha limpas é uma das principais causas da desflorestação em África.

Os números da Agência Internacional da Energia mostram que, a nível mundial, 200 milhões de hectares de floresta, 110 milhões dos quais em África, estavam em risco devido aos efeitos climáticos da cozedura com carvão, biomassa e madeira. “Proporcionar o acesso a uma cozinha limpa não é apenas correto, justo e equitativo – é também a coisa globalmente responsável a fazer”, disse Adesina no seu discurso na sessão plenária da Cimeira.

Adesina saudou o evento em que participaram cerca de 60 países, com mais de 1.000 delegados, como um importante ponto de viragem numa questão que esteve demasiado tempo sem ser abordada. Acrescentou que os compromissos anunciados na Cimeira não se limitam apenas ao dinheiro, mas definem medidas concretas sobre a forma como os governos, as instituições e o sector privado podem trabalhar em conjunto para resolver o desafio da cozinha limpa nesta década.

A Presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, disse que o sucesso da agenda da cozinha limpa em África contribuiria para proteger o ambiente, o clima, a saúde e garantir a igualdade de género.

“Esta Cimeira sublinha o nosso empenho em fazer avançar esta agenda e em criar um quadro para adopção universal de combustíveis e tecnologias de cozinha limpa em todo o continente”, afirmou. A Presidente Suluhu lançou, durante a COP28, um programa nacional para resolver este desafio na Tanzânia e noutras partes de África, com o Programa de Apoio à Cozinha Limpa das Mulheres Africanas. Fez um forte apelo à comunidade global para que garanta uma reposição corajosa do próximo ciclo de três anos do Fundo Africano de Desenvolvimento, do AfDB. “Para garantir recursos para a cozinha limpa, esta cimeira tem de apelar a uma próxima reconstituição generosa do Fundo Africano de Desenvolvimento, que inclua 12 mil milhões de dólares para a cozinha limpa”, instou a Presidente Suluhu.

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, afirmou: “Melhorar o acesso a cozinha limpa significa melhorar a saúde, reduzir as emissões e criar oportunidades de crescimento económico. Com esta cimeira, conseguimos mobilizar o apoio tão necessário e construímos uma parceria diversificada que, em conjunto, pode fazer uma verdadeira diferença. A Noruega é um firme apoiante da cozinha limpa e tive o prazer de anunciar que estamos empenhados em investir aproximadamente 50 milhões de dólares nesta importante causa”.

“Esta Cimeira constituiu um compromisso enfático para uma questão que tem sido ignorada por demasiadas pessoas, durante demasiado tempo. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas o resultado desta Cimeira, com um compromisso de 2,2 mil milhões de dólares, pode ajudar a apoiar direitos fundamentais como a saúde, a igualdade de género e a educação, reduzindo simultaneamente as emissões e restaurando as florestas”, declarou o Director Executivo da AIE, Birol.

Fatih Birol afirmou que a AIE se basearia nos resultados da cimeira, continuando a desempenhar um papel de convocação para envolver parceiros e gerar novos fundos para ajudar a cumprir os 4 mil milhões de dólares por ano em investimentos de capital necessários até 2030. Atingir este nível de financiamento permitiria ao mundo instalar os fogões e as infraestruturas de distribuição de combustível necessárias para alcançar o acesso universal à cozinha limpa na África Subsariana.

Neste contexto, o Ministro dinamarquês da Cooperação para o Desenvolvimento e da Política Climática Global, Dan Jannik Jørgensen, elogiou a iniciativa do Banco Africano de Desenvolvimento de criar um subprograma dedicado à cozinha limpa no âmbito do Fundo Africano de Energia Sustentável (SEFA). Criado em 2011, o SEFA é um Fundo Especial gerido por vários doadores que fornece financiamento catalisador para desbloquear investimentos do sector privado nas energias renováveis e na eficiência energética. Oferece assistência técnica e instrumentos de financiamento em condições favoráveis para eliminar os obstáculos ao mercado, criar um canal mais sólido de projectos e melhorar o perfil de risco-retorno dos investimentos individuais.

O Banco Africano de Desenvolvimento tem sido um dos principais defensores do acesso à cozinha limpa em África. Em Julho de 2023, publicou, juntamente com a Agência Internacional de Energia, um relatório abrangente sobre soluções de cozinha limpa.

Na COP28, o Banco Africano de Desenvolvimento organizou uma mesa redonda sobre cozinha limpa, durante a qual se comprometeu a afectar 20% dos seus empréstimos anuais no domínio da energia à cozinha limpa, gerando 2 mil milhões de dólares durante a próxima década. O Banco também apoiou a iniciativa de cozinha limpa da Tanzânia, que se centra na melhoria do acesso das mulheres a soluções de cozinha limpa, lançada pela Presidente Samia Suluhu Hassan na COP28.A Ásia – liderada pela China e pela Índia – e a América Latina conseguiram, em grande parte, resolver o problema nos últimos 20 anos. No entanto, actualmente, no Benim, na Etiópia, na Libéria, na República Democrática do Congo, Tanzânia… mais de 80% da população ainda depende da biomassa para cozinhar as suas refeições. Na Nigéria, Quénia ou Gana, a percentagem é de 70%.