JORNALISTA DA RÁDIO DESPERTAR SOFRE TENTATIVA DE ASSASSINATO

O jornalista da Rádio Despertar e do portal de notícias Revelar, Tito Mário, foi vítima de uma tentativa de assassinato durante a madrugada desta terça-feira, 13 de Janeiro, na sua residência, em Cacuaco, bairro Mateba, província de Luanda, por dois elementos ainda não identificados.

Tito Mário viu a vida por um fio às 3h40 de hoje ao ser surpreendido por dois elementos ainda não identificados que, mascarados e armados com “objectos contundentes” lhe bateram à porta, enquanto dormia em companhia da esposa, para o obrigar a entregar o telefone e o computador de trabalho com as vozes de ordem “passa-nos o telefone e o computador”, “onde é que está a matéria?”, descreveu o profissional da Comunicação Social ao Folha 8.

Tito Mário que se encontra a desenvolver um trabalho de investigação jornalística contra a Directora Provincial de Educação do Bengo, além da tentativa de burla de 170.000.000.00 (cento e setenta milhões) de Kwanzas que pesa sobre um dos irmãos do ex-presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias “Nando”.

A dupla de indivíduos cuja intenção, conforme descreveu o jornalista ao Folha 8, era de matar e roubar os meios electrónicos de trabalho do profissional, não foram bem sucedidos, devido à resistência que este demonstrou, além de gritos de socorro lançados aos vizinhos, no momento do assalto que aconteceu no quintal da residência.

Furiosos, a dupla de indivíduos ainda não identificados, desferiu um golpe violento contra o jornalista antes de se retirarem as pressas do local do crime.

Geraldo José Letras