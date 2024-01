FAF PROÍBE LIGAÇÕES DIRECTAS AOS JOGADORES

A Federação Angolana de Futebol (FAF), através da sua Direcção de Comunicação, Marketing, Comercial e Imagem (DCMCI) anuncia que está doravante proibido qualquer manifestação de garantia de prémios por ligação directa aos jogadores da Selecção Nacional que “devem manter os níveis de concentração” para o Campeonato Africano das Nações (CAN) 2023.

De modo a evitar ruídos no balneário e consequente distracção do grupo de trabalho, sobretudo dos jogadores, a DCMCI realça que doravante as promessas de ofertas de prémios deverão ser feitas institucionalmente.

Todas as pessoas singulares e colectivas que pretendam fazer ofertas à Selecção Nacional de Angola deverão fazê-lo utilizando para o efeito o contacto telefónico +244 925 53 71 72, via WhatsApp através dos terminais +244 912 76 97 76/ 925 52 69 80 ou pelos e-mails: info.fafootball@faf.co.ao/ paulo.neto@faf.co.ao.

De recordar que após confirmarem qualificação para os oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN), os Palancas Negras vão recebendo várias chamadas telefónicas de responsáveis de instituições bancárias, principalmente, para anunciar ofertas de prémios. Tal é o caso do Banco Keve que neste domingo, 28 de Janeiro, garantiu 8.000.000.00 (oito milhões) de Kwanzas para cada jogador em caso de vitória na próxima sexta-feira, 2 de Fevereiro, diante da Nigéria, adversário dos quartos-de-finais. Antes, o BAI também havia confirmado a oferta de 5.000.000.00 (cinco milhões) de Kwanzas para cada jogador e membros da equipa técnica e oficiais em caso de vitória sobre a Namíbia, nos oitavos-de-finais.

Do Presidente da República, João Lourenço, e do Ministério da Juventude e Desportos ainda não se confirmou qualquer manifestação de ofertas aos Palancas Negras.

Geraldo José Letras