O Governo Provincial da Lunda-Norte distinguiu nesta quarta-feira, 24 de Janeiro, no Dundo, o jovem de 18 anos, Felizardo Leonardo Punga Calala, que no último sábado, salvou três crianças de um incêndio na Centralidade do Mussungue. Indignados com a atribuição do Diploma de Reconhecimento mostraram-se a população local que defende enquadramento do “herói” no Corpo de Protecção Civil e Bombeiros.

O jovem de 18 anos, Felizardo Leonardo Punga Calala, que viralizou nas redes sociais ao escalar e saltar repetidas vezes, de forma destemida, três andares da Zona III para salvar três crianças de um apartamento da Centralidade do Mussungue, município do Dundo, foi nesta quarta-feira, 24 de Janeiro, distinguido pelo Governo Provincial da Lunda-Norte com um Diploma de Reconhecimento.

O referido Diploma de Reconhecimento foi entregue ao “herói” pelo vice-governador Provincial para o Sector Político, Social e Económico, Frederico Inungo Barroso.

O governante justificou o acto de entrega como gesto de “gratificação e heroísmo”.

Em declarações ao Folha 8 e demais órgãos presentes para testemunhar o acto da entrega do Diploma de Reconhecimento pelo Governo Provincial da Lunda-Norte, Felizardo Leonardo Punga Calala que se viu revestido pelo espírito de amor ao próximo, humanismo, coragem e bravura disse que “não pensei duas vezes senão escalar o terceiro andar do edifício da Zona III”.

A atribuição do Diploma de Reconhecimento como gesto de gratificação ao acto de heroísmo demonstrado pelo jovem Felizardo Leonardo Punga Calala, vindo do Governo Provincial da Lunda-Norte, não convence a população local que defende enquadramento directo do jovem a Função Pública pelo Corpo de Protecção Civil e Bombeiros.

“Merece também ser enquadrado no Ministério do Interior”, defendeu o cidadão, Noé Wafamumeia.

“Dêem emprego ao miúdo nos bombeiros”, exigiu o cidadão, Eduardo Txacolino.

