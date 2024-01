ANGOLA JÁ TEM ADVERSÁRIO PARA OS OITAVOS DE FINAL

A Selecção Nacional de futebol vai defrontar a Namíbia nos oitavos de final do Campeonato Africano das Nações (CAN). A partida que abre a disputa da fase do mata-mata acontece às 18h00 deste sábado, em Bouaké.

A similar da Namíbia qualificou-se para os oitavos ao conseguir segurar a terceira posição do grupo E por meio de um empate sem golo diante do Mali, hoje, 24.

Estão igualmente confirmados para os oitavos, neste sábado, os confrontos Mauritânia vs Cabo Verde, Camarões vs Nigéria, Guiné Equatorial vs Guiné e Burkina Faso vs Senegal.